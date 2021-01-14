Міністр фінансів Марченко не бачить підстав для дефолту

Міністр фінансів Сергій Марченко виключає дефолт України, а також припинення програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це він заявив ввечері у п'ятницю, 5 березня, в ефірі телепрограми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Дефолту не буде. Дефолт - це політичне рішення, а потім тільки економічне. Економічних передумов я не бачу", - сказав Марченко, відповідаючи на запитання, чи можливий дефолт, якщо МВФ не надасть Україні кредитні кошти в 2021 році, цитує інформагентство "Українські новини".

Марченко зазначив, що не розглядає варіанти припинення Україною програми співпраці з МВФ. Утім, міністр визнав, що затримки з виділенням коштів у 2021 році можливі, оскільки МВФ хоче бачити ринок газу та електроенергії в Україні, а також вирішення низки антикорупційних питань.

У МВФ вимагають прогресу у реформах

13 лютого у Міжнародному валютному фонді оголосили, що останні переговори з українською владою були продуктивним, однак так і не заявили про узгодження чергового траншу. У МВФ пояснили, що Україна має продемонструвати більше прогресу у реформах, аби мати можливість укласти угоду про новий транш за п'ятимільярдною програмою фінансової допомоги.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, переговори передусім були сконцентровані на посиленні управління у Національному банку України (НБУ), регуляторних рамках для банківського нагляду, заходах зі зменшення середньострокового фіскального дефіциту, законодавстві з відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судової системи, а також на політиці в енергетичній сфері. Він додав, що дискусії щодо цих питань будуть продовжені.

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22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про наявність розбіжностей з МВФ у питаннях Вищої ради правосуддя і Конституційного суду. На початку лютого голова Національного банку України Кирило Шевченко зазначив, що цього року Україна хоче отримати від МВФ три транші на загальну суму в 2,2 мільярда доларів США.

Дивитись відео 17:46 Поділитись Юрій Вітренко про тарифи на газ і струм, реакцію МВФ та "Північний потік-2" (15.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3nz96 Юрій Вітренко про тарифи на газ і струм, реакцію МВФ та "Північний потік-2" (15.01.2021)

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