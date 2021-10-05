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Сергій Марченко

Сергій Марченко - український економіст та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Марченко".

Сергій Марченко був призначений міністром фінансів в уряді Дениса Шмигаля 30 березня 2020 року. У 2018-2019 роках він обіймав посаду заступника голови адміністрації президента Петра Порошенка. На дострокових виборах до Верховної Ради у 2019 році Марченко йшов у списку експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Із цим політиком його об'єднував попередній досвід роботи в мінфіні - Марченко був заступником колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка. А з останнім він встиг попрацювати ще в Координаційному центрі з впровадження економічних реформ за президента України Віктора Януковича, пізніше - над розвитком аналітичного центру Bendukidze Free Market Center. Загалом на різних державних посадах Марченко перебував з 2002 року - у його резюме значаться також Державна фіскальна служба і секретаріат Кабміну. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Марченко про напад на журналістів в Укрексімбанку: Це неприпустимо

Марченко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Це неприпустимо 05.10.2021

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "Укрексімбанк" мав запобігти конфлікту з журналістами програми "Схеми".
Мінфін України розраховує на 600 мільйонів євро кредиту від ЄС до вересня

Мінфін України розраховує на 600 мільйонів євро кредиту від ЄС до вересня 28.04.2021

Наразі уряд України і міністерство фінансів "роблять все можливе для виконання умов нашої програми" і отримання другого траншу від ЄС до вересня, запевнив глава мінфіну Сергій Марченко.
Міністр фінансів Марченко не бачить підстав для дефолту

Міністр фінансів Марченко не бачить підстав для дефолту 06.03.2021

Глава мінфіну Сергій Марченко запенив, що не бачить економічних передумов для дефолту України. При цьому він визнав, що затримки з виділенням коштів з боку МВФ у 2021 році можливі.
МВФ: Для нового траншу Україні потрібен прогрес у реформах

МВФ: Для нового траншу Україні потрібен "прогрес у реформах" 13.02.2021

У МВФ назвали переговори місії фонду з українською владою продуктивними, але вимагають продемонструвати прогрес у реформах, аби досягти угоди щодо нового траншу.
Міністр фінансів України не бачить катастрофи з держбюджетом

Міністр фінансів України не бачить катастрофи з держбюджетом 27.11.2020

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що ситуація з державним бюджетом країни складна, але не катастрофічна.
Проєкт бюджету-2021: що не так з кошторисом України на наступний рік?

Проєкт бюджету-2021: що не так з кошторисом України на наступний рік? 18.09.2020

Уряд представив у Верховній Раді проєкт держбюджету України на 2021 рік. Урядовці називають його"бюджетом можливостей для розвитку", але до документу є багато питань.

Проєкт держбюджету-2021: видатки в 1,35 трильйона гривень та курс 29,1 за долар

Проєкт держбюджету-2021: видатки в 1,35 трильйона гривень та курс 29,1 за долар 14.09.2020

Уряд Дениса Шмигаля розраховує довести видаткову частину держбюджету 2021 до 1,35 трильйона гривень. Доходи передбачаються натомість на рівні 1,07 трильйона. Попри значний дефіцит у мінфіні планують скорочення держборгу.
Міністр фінансів України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

Міністр фінансів України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні 21.07.2020

На українському фінансовому ринку достатньо ліквідності, тому жодних підстав для емісії гривні немає, запевнив міністр фінансів Сергій Марченко.

Уряд України призначить глав митниці і податкової за спрощеною процедурою

Уряд України призначить глав митниці і податкової за спрощеною процедурою 27.04.2020

Кабінет Міністрів України призначить нових голів податкової і митної служб за спрощеною процедурою. Також міністр фінансів Сергій Марченко вбачає підстави для розслідування діяльності звільнених керівників цих служб.
Новий міністр фінансів Сергій Марченко: не нове обличчя, але майже без скандалів

Новий міністр фінансів Сергій Марченко: не "нове обличчя", але майже без скандалів 31.03.2020

Новий міністр фінансів Сергій Марченко працював в адміністрації Порошенка та йшов у Раду за списком Гройсмана, а тепер рятуватиме державний бюджет для Зеленського.
Верховна Рада призначила очільників МОЗ і міністерства фінансів

Верховна Рада призначила очільників МОЗ і міністерства фінансів 30.03.2020

Верховна Рада України підтримала призначення очільників міністерства охорони здоров'я та міністерства фінансів. Новим керівником МОЗ став Максим Степанов, а мінфіну - Сергій Марченко.