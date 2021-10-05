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Сергій Марченко - український економіст та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Марченко".
Сергій Марченко був призначений міністром фінансів в уряді Дениса Шмигаля 30 березня 2020 року. У 2018-2019 роках він обіймав посаду заступника голови адміністрації президента Петра Порошенка. На дострокових виборах до Верховної Ради у 2019 році Марченко йшов у списку експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Із цим політиком його об'єднував попередній досвід роботи в мінфіні - Марченко був заступником колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка. А з останнім він встиг попрацювати ще в Координаційному центрі з впровадження економічних реформ за президента України Віктора Януковича, пізніше - над розвитком аналітичного центру Bendukidze Free Market Center. Загалом на різних державних посадах Марченко перебував з 2002 року - у його резюме значаться також Державна фіскальна служба і секретаріат Кабміну. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Уряд Дениса Шмигаля розраховує довести видаткову частину держбюджету 2021 до 1,35 трильйона гривень. Доходи передбачаються натомість на рівні 1,07 трильйона. Попри значний дефіцит у мінфіні планують скорочення держборгу.
Кабінет Міністрів України призначить нових голів податкової і митної служб за спрощеною процедурою. Також міністр фінансів Сергій Марченко вбачає підстави для розслідування діяльності звільнених керівників цих служб.