Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти"

Український державний поштовий оператор "Укрпошта" почав процес купівлі банку. Першим кроком стало оголошення тендеру на відбір компанії, яка має підшукати відповідний банк - провести фінансову і юридичну діагностику банків, а також дати оцінку їхніх активів. За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, це має були невеликий банк без або з малою кількістю відділень, оскільки в компанії є своя мережа з 11 000 філій. Крім того, банк не повинен мати проблемних активів.

Нині "Укрпошта" розглядає два-три банки для купівлі, з якими почнуть переговори, а закрити операцію планується протягом наступних п'яти-шести місяців, каже Смілянський. Він не уточнив, про які саме банки йдеться. Та за оцінкою експерта київського Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євгена Дубогриза, оголошеним критеріям відповідають кілька невеликих банків. "Мені здається, що найімовірнішими претендентами на купівлю є "Альпарі Банк", "Банк Портал" і "Траст-капітал", - зазначив він у розмові з DW.

Компроміс із НБУ

Купівля банку "Укрпоштою" є суттєво менш ризикованою, ніж попередній план - ухвалення закону, який би дозволив пошті надавати банківські послуги без банківської ліцензії, зазначає DW директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку України (НБУ) Арсен Макарчук.

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"Якщо фінансові послуги надаватиме повноцінний банк, нехай і дочірній до "Укрпошти", ризики фінансовій стабільності не створюватимуться, адже НБУ зможе забезпечити повноцінне регулювання та нагляд. Це дозволить гарантувати стабільність та безпеку клієнтських коштів", - наголосив він.

Український центробанк НБУ не в захваті від планів "Укрпошти" вийти на банківський ринок

Раніше в НБУ виступали категорично проти того, аби дозволити "Укрпошті" займатися банківськими операціями, зокрема, відкривати та вести банківські рахунки, випускати платіжні картки, залучати депозити тощо. У центробанку заявляли, що в цьому разі "Укрпошта" отримає право залучати депозити у населення без виконання банківських правил та нормативів, "тобто на власний розсуд розпоряджатися грошима громадян". Ще одним аргументом проти називали підвищений ризик відмивання коштів, адже "Укрпошта" не має особливого досвіду в фінансовому моніторингу в порівнянні з банками, та відповідних експертів.

Іще один державний банк

Та навіть із нинішнім рішенням "Укрпошти" купити вже наявний банк в НБУ не цілком задоволені. Макарчук вказує на курс уряду щодо скорочення частки держави в банківському секторі, а купівля державною компанією банку - мовляв, рух в протилежну сторону. Уряд поставив за мету до 2025 року зменшити частку держави в банківському секторі з нинішніх 52,6 відсотка до 25. "Крім того, існує ризик того, що менеджмент банку "Укрпошти" не в змозі буде забезпечити ефективне управління. Тоді може виникнути потреба додаткових вливань капіталу в банк з боку держави", - додає він.

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Ці побоювання поділяє і Дубогриз із "CASE Україна". Він вважає, що є ризик витратити державні кошти і отримати ще один державний банк, який не дуже добре працює. "По-перше, кошти витратять на купівлю банку, також треба інвестувати у співробітників, облаштування відділень, витрати на інкасацію. Мені здається, що можна було зробити це у партнерстві з іншим банком, а не купувати його", - вважає він.

Натомість директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський не згоден з риторикою НБУ. Він вважає, що для зменшення частки держави в банківському секторі необхідно вже давно продавати ті банки, які уже зараз належать державі, зокрема "Приватбанк", "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк". "Справжні мотиви риторики НБУ інші - захист банківської спільноти від збільшення конкуренції. Адже у вигляді "Укрпошти" з'явиться конкурент з потужною мережею для обслуговування значної частини населення України", - зазначив DW експерт.

Найбільший в Україні банк "Приватбанк" належить державі

Адже, за словами Несходовського, збільшення конкуренції призводить до зменшення прибутковості вже наявних банків. Через те що значна частина працівників НБУ є колишніми працівниками банків, то вони захищають їхні інтереси, вважає експерт.

Доступ до банківських послуг для мільйонів українців

Завдяки банківській діяльності "Укрпошта" прагне відкрити ринок для українців, які нині перебувають за межами банківської системи. За даними НБУ, 37 відсотків українців не мають базового банківського рахунку. "Відділення пошти розташовані, зокрема, у населених пунктах, де ніколи не було жодного відділення банку. Якщо там будуть банківські послуги, то це підвищить рівень банківської доступності, а одержувачі пенсій та соціальних допомог зможуть розміщувати кошти на рахунках з метою їх збереження або отримання додаткового доходу", - вважає Смілянський.

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Крім того, ставши банком, "Укрпошта" зможе надавати послуги кредитування, що буде особливо актуальним після відкриття ринку землі, запланованого на липень 2021 року, зазначив DW професор Київської школи економіки Олег Нів'євський. "Я очікую, що відкриття ринку землі пожвавить кредитування під заставу. Мале фермерство є потенційними клієнтами "Укрпошти", адже ця ніша не заповнена", - каже він.

Сама ж "Укрпошта" зможе наростити доходи завдяки тому, що не потрібно буде суттєво збільшувати витрати на утримання відділень, вважає Несходовський. "Проте шлях до цього може бути тривалий, незважаючи на можливу купівлю банку до кінця року. Розгортання мережі триватиме протягом наступного року", - впевнений експерт.