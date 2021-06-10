Переговори з МВФ: мінфін України заявляє про компроміс з низки питань

Українська урядова делегація та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) на переговорах у Вашингтоні досягли компромісу щодо низки питань. Ідеться про антикорупційну реформу, реформу корпоративного управліня та незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомила пресслужба міністерства фінансів України у п'ятницю, 9 липня.

Водночас "експерти МВФ зазначили, що рішення Конституційного суду України (КСУ) призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади. Сторони домовилися про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом".

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Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Верховна Рада України за короткий термін ухвалила законопроєкти, необхідні для продовження співпраці з МВФ. Він наголосив на важливості для Києва такої співпраці для продовження реформ.

Нагадаємо, в червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на майже п'ять мільярдів доларів із негайним виділенням 2,1 мільярда першого траншу.

Після першого траншу запланували чотири перегляди програми упродовж минулого та поточного року.

Фахівці МВФ завершили перший перегляд у середині лютого без рекомендації про виділення другого траншу. Голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу реформ із боку Києва. Пізніше представники фонду неодноразово підтверджували цю позицію.