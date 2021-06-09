 Блінкен назвав п′ять ключових реформ, яких США очікують від Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

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Блінкен назвав п'ять ключових реформ, яких США очікують від Києва

США очікують від України, зокрема, судової реформи, незалежності антикорупційних органів та покарання корумпованих чиновників.

Ентоні Блінкен і Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві, 6 травня 2021 року

Ентоні Блінкен і Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві, 6 травня 2021 року

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п'ять напрямів, на яких український уряд може розвинути досягнутий прогрес і на яких США готові допомогти Україні.

"Перше. Ухвалити законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя, і слідом - закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Разом ці закони забезпечать прозорий процес відбору суддів. Друге. Забезпечити, щоб вибір керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури був прозорим, таким, що заслуговує на довіру і базувався на заслугах", - сказав Блінкен у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі в середу, 7 липня.

Третім напрямом, за словами держсекретаря США, є ухвалення закону про прозоре корпоративне управління, який захищатиме незалежність наглядової ради, генеральних директорів і відповідатиме стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку. Блінкен назвав четвертим напрямом ухвалення законодавства, яке демілітаризує, деполітизує Службу безпеки України і залишає роботу боротьби з корупцією та боротьби з організованою злочинністю іншим урядовим інституціям, створеним для цієї мети.

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"І п'яте. Притягнути до відповідальності корумпованих чиновників. Низку розслідувань було проведено, але жодну високопосадову особу не судили і не засудили за корупцію з 2014 року. Люди мають бачити, що система працює, для того, щоб повірити в неї", - наголосив Блінкен, цитує "Інтерфакс-Україна".

Під час конференції у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

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