 Зеленський хоче перелік реформ, які відкриють Києву двері до НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

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Зеленський хоче перелік реформ, які відкриють Києву двері до НАТО

Час почати втілювати в життя політичне рішення Бухарестського саміту НАТО про майбутнє членство України в організації, вважає Володимир Зеленський.

Президенту України Володимиру Зеленському хочеться швидше інтегрувати Україну у НАТО

Президенту України Володимиру Зеленському хочеться швидше інтегрувати Україну у НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

"Згоден, що ключ до позитивного вирішення наших євроатлантичних прагнень - це насамперед успіх наших реформ. І ми й надалі робитимемо все, щоб прискорити темп реформ, зокрема в рамках виконання річних національних програм під егідою комісії Україна-НАТО. Але вже сьогодні ми хотіли б отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу нашої інтеграції з Альянсом", - заявив Зеленський у середу, 7 липня, під час 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі.

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Зеленський наголосив, що "має на увазі узгоджені НАТО критерії або "маркери", за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства". Президент України  також додав, що хотів би, щоб "за важливими сигналами Альянсу до України не був втрачений ключовий аспект". "А саме - через 13 років після Бухарестського саміту НАТО треба завершити період невизначеності й почати втілювати в життя підтверджене політичне рішення про майбутнє членство України в НАТО", - зауважив.

Про зближення з ЄС

Зеленський також висловив переконання, що процес зближення України та Європейського Союзу має бути двостороннім. "Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом. Адже не тільки європейська інтеграція робить Україну сильнішою. Сильна Україна зробить сильнішим Європейський Союз", - вважає український президент, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

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Позицію Зеленського підтримав і президент Литви Гітанас Науседа, який також бере участь у конференції. "Що нам необхідно, то це ясне бачення того, як Україна може брати участь у європейській родині і як вона може наблизитися до ЄС і НАТО. Ми знаємо, що інтеграція - це вулиця з двостороннім рухом. Україні необхідні конкретні кінцеві цілі, до яких прагнути і згідно з якими проводити планування, тоді як міжнародна спільнота очікує гарантій продовження стабільного і послідовного процесу реформ", - сказав Науседа.

Нагадаємо, Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Утім, Київ прагне до повноцінного членства в Альянсі.

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