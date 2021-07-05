Зеленський хоче перелік реформ, які відкриють Києву двері до НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

"Згоден, що ключ до позитивного вирішення наших євроатлантичних прагнень - це насамперед успіх наших реформ. І ми й надалі робитимемо все, щоб прискорити темп реформ, зокрема в рамках виконання річних національних програм під егідою комісії Україна-НАТО. Але вже сьогодні ми хотіли б отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу нашої інтеграції з Альянсом", - заявив Зеленський у середу, 7 липня, під час 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі.

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Зеленський наголосив, що "має на увазі узгоджені НАТО критерії або "маркери", за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства". Президент України також додав, що хотів би, щоб "за важливими сигналами Альянсу до України не був втрачений ключовий аспект". "А саме - через 13 років після Бухарестського саміту НАТО треба завершити період невизначеності й почати втілювати в життя підтверджене політичне рішення про майбутнє членство України в НАТО", - зауважив.

Про зближення з ЄС

Зеленський також висловив переконання, що процес зближення України та Європейського Союзу має бути двостороннім. "Зближення України та ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом. Адже не тільки європейська інтеграція робить Україну сильнішою. Сильна Україна зробить сильнішим Європейський Союз", - вважає український президент, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

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Позицію Зеленського підтримав і президент Литви Гітанас Науседа, який також бере участь у конференції. "Що нам необхідно, то це ясне бачення того, як Україна може брати участь у європейській родині і як вона може наблизитися до ЄС і НАТО. Ми знаємо, що інтеграція - це вулиця з двостороннім рухом. Україні необхідні конкретні кінцеві цілі, до яких прагнути і згідно з якими проводити планування, тоді як міжнародна спільнота очікує гарантій продовження стабільного і послідовного процесу реформ", - сказав Науседа.

Нагадаємо, Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Утім, Київ прагне до повноцінного членства в Альянсі.