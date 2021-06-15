Очима карикатуриста: Байден говорить "НАТО й Україна", а думає про Путіна?

Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

Знавець і друг України

Під час президентства Барака Обами Байден відповідав за Україну та неодноразово її відвідував. Він уже тоді був прихильником надання Києву летальної зброї. І хоч старт продажам дали за Дональда Трампа, за Байдена вони триватимуть. Це вже підтвердив новий держсекретар США Ентоні Блінкен. Загалом експерти не очікують значних змін у політиці Вашингтона щодо Києва, яка й без того є дружньою.