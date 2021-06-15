Очима карикатуриста: Байден говорить "НАТО й Україна", а думає про Путіна?

Напередодні зустрічі з Володимиром Путіним Джо Байден висловився про умови надання Україні ПДЧ в НАТО. Карикатурист Сергій Йолкін про те, які сигнали президент США надсилає Києву та Москві.
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У Брюсселі відбувся саміт НАТО, головна увага на якому була прикута до Джо Байдена. Що президент США відповів Зеленському щодо ПДЧ і що скаже Путіну, а також що на саміті вирішили щодо України, - в репортажі DW.
Генсек НАТО наголосив, що "ми не повернемося в часи, коли у нас були сфери впливу, де великі держави вирішували, що маленькі сусіди можуть робити".
На саміті НАТО наступного тижня буде підтверджено політику "відкритих дверей", у тому числі для України, пообіцяв заступник генсека НАТО Мірча Джоане.
Зеленський хоче почути чітке "так" чи "ні" від Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України.
У НАТО заявили, що твердо підтримують право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні, а також підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року.