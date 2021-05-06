 Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2021

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Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією в Україні

Боротьба з корупцією є одним із найважливіших питань для українського народу, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. На його думку, це ганебне явище підриває українську демократію.

Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією в Україні

Україні замало просто ухвалити низку реформ і законів - важливо, щоб вони виконувалися

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вказав на важливість боротьби з корупцією в Україні. Відповідну заяву Блінкен зробив у четвер, 6 травня, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Боротьба з корупцією є одним із найважливіших завдань для українського народу і вирішальною для поліпшення його життя: від послуг, на які народ покладається, до можливостей, якими він користується", - сказав Блінкен на пресконференції, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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На тлі цього Блінкен наголосив: "Є дуже багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України в реформуванні та боротьбі з корупцією". До них, за його словами, "належать зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні сили, такі як олігархи й потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами коштом народу України".

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Водночас держсекретар США вказав на суттєвий прогрес України в ухваленні законів, що забезпечують реалізацію земельної реформи, скасування депутатської недоторканності, ухвалення закону щодо відповідальності за неправдиве декларування доходів тощо.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, своєю чергою, що "в Україні вже реалізуються важливі реформи у різних сферах, яких країна очікувала багато років".

"Корупція роз'їдає" Україну й демократію

Про важливість боротьби з корупцією Блінкен говорив і під час його онлайн-зустрічі з антикорупційними активістами в Україні. Корупція підриває демократію України і роз'їдає її зсередини. "Корупція підриває демократію України і роз'їдає її зсередини", - наголосив Блінкен, якого цитує інформагенція "Українські новини".

Блінкен також повідомив, що на сьогоднішніх зустрічах із Володимиром Зеленським та членами українського уряду обговорював питання реформ. Зокрема, йшлося про питання корпоративного управління у зв'язку із ситуацією навколо НАК "Нафтогаз України", про необхідність посилення роботи Верховної Ради в боротьбі з корупцією, про важливість судової реформи та прозорість призначення суддів, а також реформи Служби безпеки України (СБУ).

"(Говорили. - Ред.) про важливість не тільки ухвалення відповідних законів, а й про те, щоб вони виконувалися. Мати закони добре, але цього недостатньо. Важливо, щоб вони використовувалися для тих цілей, для яких ухвалювалися", - сказав Блінкен.

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