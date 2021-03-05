 З′їзд суддів обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2021

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З'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя

У Києві делегати з'їзду суддів України обрали Інну Плахтій четвертим членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою. Ще трьох членів з'їзд обрав напередодні.

З'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя

У Києві в середу, 10 березня, делегати XVIII чергового з'їзду суддів України обрали суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя (ВРП). Це четвертий член ВРП, обраний за квотою з'їзду суддів. Плахтій обрано членом ВРП терміном на чотири роки, як і раніше обраних з'їздом трьох членів ВРП. Вона склала присягу перед делегатами з'їзду.

Напередодні ж делегати з'їзду таємним голосуванням обрали трьох членів ВРП: суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Валерія Сухового. Судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з'їзд провів повторне голосування.

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Робота з'їзду суддів у Києві триватиме ще два дні, планується обрання судді Конституційного суду України, а також переобрання Ради суддів України.

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