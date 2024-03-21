Доходи від активів РФ на зброю Україні: хто проти

Під час саміту в Брюсселі лідери ЄС обговорюють використання прибутків від російських активів, заморожених у Європі, на закупівлю зброї для ЗСУ. Це підтримують не всі.

Лідери Європейського Союзу в четвер, 21 березня, розпочали в Брюсселі саміт, на якому обговорять план використання мільярдів євро доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

Втім, на саміті, який триватиме 21-22 березня, не очікується ухвалення остаточного рішення.

Орбан знову проти: Що завгодно, але не зброя для українців

За словами дипломатів, ідея використання коштів для підтримки України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Проте використання грошей на купівлю зброї є проблематичним для деяких країн.

Зокрема, проти використання цих коштів для Збройних сил України (ЗСУ) виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Високопоставлений європейський дипломат розповів DW на умовах анонімності, що Угорщина наполягає: "Ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців".

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Австрія готова передати доходи на відбудову України

Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) відкрито виступив проти використання коштів на фінансування військової допомоги, натомість він підтримує початковий план - використання цих грошей на відбудову України.

"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", - цитує "Європейська правда" заяву Негаммера для ЗМІ перед самітом.

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До плану Єврокомісії мають питання Мальта та Ірландія

За даними міжнародної агенції Reuters, пропозиція передати активи РФ на закупівлю зброї для України також викликає питання у Мальти та Ірландії.

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Нагадаємо, напередодні верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель офіційно представив країнам блоку пропозицію щодо спрямування 90 відсотків доходів від російських активів, заморожених в Європі, на закупівлю зброї для ЗСУ через Європейський фонд миру.

За оцінками Європейської Комісії, дохід від активів може становити від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Близько 70 відсотків усіх російських активів, заморожених на Заході зберігаються в бельгійському Центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Йдеться різні цінні папери та готівку Центрального банку РФ на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо привітав пропозицію Єврокомісії. "Я думаю, що це розумний спосіб. Ідея спрямувати кошти переважно на закупівлю озброєнь має повний сенс", - сказав він у коментарі агентству Reuters.

Тим часом Росія назвала план ЄС "бандитизмом і крадіжкою" та пригрозила багаторічними судовими розглядами.