Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар йде у відставку

Варадкар обґрунтував рішення залишити посаду "як особистими, так і політичними" причинами. Новий очільник уряду Ірландії має бути визначений після Великодня.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар несподівано оголосив, що залишає цю посаду. У заяві, зробленій у середу, 20 березня, Варадкар обґрунтував це рішення "як особистими, так і політичними" причинами. Крім того, 45-річний політик склав повноваження голови правлячої ліберально-консервативної партії "Фіне Гел".

Очікується, що наступника Варадкара на посаді глави уряду визначать після Великодня, який католицька і протестантська церкви святкують цього року 31 березня. Імовірними кандидатами на цю посаду, серед інших, називають міністра державних видатків Паскаля Доног'ю і міністра освіти Саймона Гарріса. Своєю чергою, міністр у справах торгівлі, колишній очільник МЗС Ірландії Саймон Коувені вже заявив в ефірі телеканала RTÉ, що не збирається претендувати на посаду прем'єра.

Як зазначає агентство dpa, рішення Лео Варадкара піти у відставку, оголошене невдовзі після святкування в Ірландії Дня святого Патрика та пов'язаної з ним традиційної зустрічі прем'єра Ірландії з президентом США Джо Байденом, який має ірландське коріння, у Вашингтоні, стало великою несподіванкою не лише для партнерів Варадкара з правлячої коаліції. Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін із ліберально-консервативної партії "Фіанна Фол", однак, запевнив, що уряд країни, сформований його партією, "Фіне Гел" і "зеленими", продовжить роботу.

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Лео Варадкар обіймав посаду прем'єр-міністра Ірландії протягом останніх семи років. Чергові парламентські вибори мають відбутися в країні не пізніше початку весни 2025 року. У заяві про відставку Варадкар, який є відкритим гомосексуалістом, наголосив, що пишається тим, що зробив свій внесок у те, щоб зробити Ірландію сучаснішою і більш рівноправною.

Провал в Ірландії референдумів про роль жінки і про сім'ю

В Ірландії 8 березня провалився ініційований урядом Варадкара подвійний референдум про роль у суспільстві жінок, які займаються домогосподарством, а також про сім'ю.

Згідно з ухваленою у 1937 роцібагатошлю статтею 41 Конституції Ірландії, сім'я є "природною, первинною і фундаментальною одиницею суспільства". Це формулювання пропонувалося доповнити словами: "Сім'я - незалежно від того, чи ґрунтується вона на шлюбі, чи на інших довгострокових відносинах". Критики такої поправки вказували на розпливчастість такого формулювання. Дехто навіть вважав, що вона узаконить на конституційному рівні багатошлюбність і стимулюватиме приплив до Ірландії мігрантів, які прагнуть возз'єднатися з "сім'єю". У підсумку проти ініціативи проголосували 67,7 відсотка учасників плебісциту.

Що стосується ролі жінки в суспільстві, то 73,9 відсотка учасників відкинули пропозицію прибрати з конституції положення, згідно з яким "жінка за допомогою її життя в домашньому господарстві є опорою для держави, без якої загальний добробут недосяжний".