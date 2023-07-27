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Прем'єр Ірландії: Не викажемо співчуття після смерті Путіна

Олександр Куницький
51 хв. тому

Після смерті президента РФ Володимира Путіна Ірландія не висловить співчуття Росії, заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар. При цьому Ірландія висловлювала співчуття після смерті Гітлера.

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Прем'єр Ірландії Лео Варадкар
Прем'єр Ірландії Лео ВарадкарФото: Damien Storan/empics/picture alliance

Уряд Ірландії не висловить співчуття Росії після смерті її президента Володимира Путіна, заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар у четвер, 27 липня.

"Я так не думаю", - сказав Варадкар, відповідаючи на запитання журналіста щодо дій Ірландії у разі смерті Путіна. Після короткої паузи, прем'єр додав: "Це гарне запитання, я раніше про це не думав". За його словами, ірландська делегація навряд чи буде присутня на похоронах російського президента, пише Sky News.

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Співчуття після смерті Гітлера

Нині Ірландія, як і під час Другої світової війни, продовжує дотримуватися політики військового нейтралітету. Втім, це не завадило тодішньому голові уряду та міністру закордонних справ Еймону де Валері висловити співчуття представнику нацистської Німеччини в Ірландії Едуарду Гемпелю (Eduard Hempel) після самогубства Адольфа Гітлера  (Adolf Hitler) в 1945 році. Цей крок завдав значної репутаційної шкоди Ірландії.

Нагадаємо, 19 липня Варадкар відвівав Україну з офіційним візитом. Ірландський прем'єр побував у містах Буча, Ірпінь та Мощун, які постраждали від російської окупації, а також пообіцяв направити Україні гуманітарну допомогу на п'ять мільйонів євро.

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