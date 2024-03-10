В Ірландії підбили підсумки референдумів про жінок та сім'ю

Ірландці відмовилися прибирати з конституції частину про роль жінок, які опікуються домогосподарством, і вважати сім'єю союзи на основі не тільки шлюбу, а й "тривалих відносин".

В Ірландії більшість із 3,5 мільйона громадян, які мають право голосу, висловилися проти того, щоб вносити зміни в закріплене в конституції визначення "сім'ї" та прибрати з основного закону пасаж про роль жінок у суспільстві, які "піклуються про домашнє господарство". У ніч на неділю, 10 березня, було оголошено остаточні результати цього подвійного референдуму: проти першої ініціативи проголосували 67,7 відсотка учасників, проти другої - 73,9 відсотка.

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Згідно з ухваленою 1937 року статтею 41 конституції Ірландії, "сім'я" є "природною, первинною і фундаментальною одиницею суспільства". Це формулювання пропонувалося доповнити словами: "Сім'я - незалежно від того, ґрунтується вона на шлюбі чи на інших тривалих відносинах". Критики такої поправки вказували на розпливчастість такого формулювання. Дехто навіть вважав, що вона узаконить на конституційному рівні багатоженство і багатошлюбність і стимулюватиме приплив до Ірландії мігрантів, які прагнуть возз'єднатися з "сім'єю".

Що стосується ролі жінки в суспільстві, то учасники референдуму, що відбувся 8 березня, відкинули ідею прибрати з конституції слова про те, що "матері не повинні бути змушені через економічну необхідність займатися трудовою діяльністю, нехтуючи своїми домашніми обов'язками".

Прем'єр-міністр Ірландії про результати референдумів

Глава уряду Ірландії Лео Варадкар визнав, що ініціативи його кабінету провалилися. "Наша відповідальність полягала в тому, щоб переконати більшість людей проголосувати "за", і ми явно зазнали поразки", - заявив він.

Тим часом лідерка опозиційної партії Sinn Féin Мері Лу МакДональд зазначила, що референдуми провалилися тому, що перед їхнім проведенням уряд не порадився з опозицією та "іншими групами інтересів". Вона висловила жаль з приводу того, що уряд став "діяти поодинці" і "отримав свою відповідь".

Конституція Ірландії датується 1937 роком, хоча країна офіційно стала називатися Республікою Ірландія лише в 1949 році. З того часу вона зазнала величезних змін, перетворившись з консервативної, переважно римо-католицької країни, в якій розлучення і аборти були незаконними, на більш різноманітне і соціально ліберальне суспільство, зазначає агенство AP.