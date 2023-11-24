У Дубліні - масові заворушення через ножовий напад на дітей
У кількох районах Дубліна ввечері в четвер, 23 листопада, почалися масові заворушення. Як повідомляє британський канал Sky News, на вулиці столиці Ірландії вийшли сотні людей.
Вони скандували антимігрантські гасла та провокували сутички з правоохоронцями. За даними поліції, організаторами були праві екстремісти.
Протестувальники кидали в правоохоронців пляшки і фаєри, підпалили кілька автобусів і поліцейський автомобіль. У соціальних мережах поширюється відео нападу на магазин.
Для наведення порядку правоохоронці запросили підкріплення. Вранці в п'ятницю, 24 листопада, поліція повідомила про припинення масових заворушень. "Центр Дубліна зараз спокійний і повертається до нормального життя", - заявив головний суперінтендант поліції Патрік Макмінамін.
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Ножовий напад біля дитсадка
Заворушення почалися через кілька годин після того, як у центрі Дубліна чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих біля дитячого садка.
У мережі циркулює інформація, що нападник - уродженець Алжиру, але офіційного підтвердження цьому немає. Поліція відмовилась коментувати національність злочинця.
Учасників заворушень у поліції назвали "групою божевільних хуліганів, які керуються вкрай правою ідеологією".
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Мотив злочину
Нападник поранив трьох дітей і виховательку, яка намагалася їх захистити. Серйозні поранення дістали п'ятирічна дівчинка і 30-річна жінка.
Нападника затримали перехожі ще до прибуття поліції. Під час затримання він також дістав травми.
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Мотив злочину поки що невідомий. Спочатку в поліції заявили, що не вважають напад терактом. Речник поліції Ліам Джераті сказав, що розуміє занепокоєння суспільства, але вважає, що це був поодинокий інцидент, не пов'язаний з будь-якими проблемами в місті або країні.
Згодом влада заявила, що розглядає, зокрема, і версію умисного нападу терористичного характеру.
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