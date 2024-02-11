Орбан: Україна має бути буферною зоною між РФ і ЄС з НАТО

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, Росія ніколи піде на те, щоб мати під боком такого члена ЄС і НАТО як Україна, тому вона має бути буфером між РФ і Заходом, але з гарантіями безпеки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія ніколи піде на те, щоб мати під боком такого члена Європейського Союзу (ЄС) і Північноатлантичного альянсу (НАТО) як Україна, тому найкращим варіантом для неї може стати роль "буферної зони" між РФ і Заходом, але з гарантіями безпеки.

Як повідомляє у неділю, 11 лютого, угорське видання Telex, про це він сказав під час дискусії European Voices з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шюсселем (Wolfgang Schüssel).

"Хочете ви цього чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна є на карті там, де вона є. Найкращою перспективою було б, аби це була буферна зона між Росією та Заходом - з гарантіями безпеки, звичайно. Якщо цього не вийде, Україна втратить свою землю. Росіяни знищуватимуть Україну знову і знову, і знову, і знову. Росія ніколи не прийме на порозі такого члена ЄС і НАТО як Україна. Ніколи", - сказав Орбан.

На ремарку Шюсселя про те, що угода про припинення вогню означатиме фактичну поразку України, Орбан відповів, що це залежить від того, "як ми дивимось на майбутнє", адже "українці можуть втратити ще більше території, якщо домовленості не буде".

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Орбан також не погодився з тим, що Україна посилить Європу, бо "більшість країн уже є членами Альянсу, набагато сильнішого за Росію", і "немає жодної загрози нападу РФ на члена НАТО".

Як передає австрійське видання Die Presse, Орбан зазначив, що не очікував повномасштабного російського вторгнення в Україну, але "за два тижні до початку війни був у Москві і відчував, що можливий напад". "Після мого візиту я доповів свої враження генеральному секретарю НАТО і сказав йому, що ми в біді, бо росіяни вважають, що рано чи пізно їм доведеться вирішити конфлікт з Україною силою, якщо вона хоче приєднатися до НАТО", - сказав він.

На запитання, чи можна було б уникнути цієї війни, якби НАТО раніше прийняло Україну до свого складу, Орбан відповів ствердно, але додав, що тоді цей шанс упустили, а Росія з тих пір зміцніла і "зараз уже цього не допустить".

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