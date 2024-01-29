Сіярто в Ужгороді: Українців можна врятувати лише миром

Угорський міністр вшанував пам'ять загиблих українських воїнів. У Facebook він написав, що не можна допустити більше втрат на полі бою: "Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїхав у понеділок, 29 січня, з візитом в Україну. Він проводить переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком в Ужгороді.

Перед початком переговорів Сіярто, Кулеба та Єрмак вшанували пам'ять українських воїнів, які віддали життя за суверенітет та територіальну цілісність України, повідомили в міністерстві закордонних справ (МЗС) України.

Сам Сіярто написав у Facebook, що "на полі бою все більше і більше загиблих", і "ми не повинні допустити, щоб загинуло ще більше": "Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром".

У МЗС України кажуть, що переговори спрямовані на нормалізацію українсько-угорських відносин.

Сіярто написав, що "треба зробити все, щоб угорська громада Закарпаття повернула свої колишні права".

Відносини між країнами загострились в 2017 році після ухвалення Україною нового закону про освіту, який передбачав зміну мови викладання в школах національних меншин після початкових класів на українську.

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Напередодні зустрічі українські посадовці анонсували, що йтиметься про організацію візиту в Україну прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Також обговорюватиметься "просування України на євроінтеграційному шляху".

На останньому саміті Європейського Союзу вдалося обійти вето Орбана на відкриття переговорів з Україною про вступ у ЄС, однак виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Орбан заблокував. До цього питання лідери Євросоюзу повернуться на саміті 1 лютого.

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