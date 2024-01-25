Орбан має приїхати в Київ - Стефанішина

Україна готує перший за 14 років візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. В уряді наполягають, що він мав би зустрітись з президентом Володимиром Зеленським саме в Києві.

Переговори міністрів закордонних справ України та Угорщини, що мають відбутися в Ужгороді наступного тижня, будуть присвячені підготовці візиту угорського прем'єр-міністра ВіктораОрбана для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. При цьому українська влада наполягає, що він має приїхати саме в Київ. Про це у четвер, 25 січня, заявила віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ця зустріч в Ужгороді пов'язана з підготовкою майбутнього візиту прем'єр-міністра Орбана в Україну. Для нас це дуже важливо. Прем'єр-міністр був востаннє в Україні в 2010 році, в тій країні, яку ми вже мало пам'ятаємо", - сказала вона та додала, що для неї "принципово побачити Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень". "Важливо, щоб людина побачила країну такою, якою її бачать світ та українці", - цитує Стефанішину державне інформаційне агентство "Укрінформ ".

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В Орбана заявили про 98% підтримки його політики угорцями

Тим часом уряд Угорщини опублікував сьогодні результати так званої "національної консультації", 4 з 11 питань якої стосувалися його політики щодо України - членства в Європейському Союзі, військової допомоги, фінансової допомоги та імпорту сільськогосподарської продукції.

Як передає "Європейська правда", в кожному питанні абсолютна більшість - від 97,5 відсотка та більше - нібито підтримує позицію уряду Орбана, зоокрема 98 - за "припинення вогню й мир у нашого сусіда" замість постачання зброї Україні.

Це вже не перше таке опитування, яке проводить уряд Орбана, підкріплюючи широкими мультимедійними кампаніями. Їх сильно критикують соціологи, називаючи пропагандистськими інструментами, що маніпулюють формулюваннями та наштовхують на бажані відповіді.

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