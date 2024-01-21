Трамп: Орбан - великий лідер, не люблять - бо надто сильний

Під час передвиборного заходу в США Дональд Трамп назвав прем'єра Угорщини Віктора Орбана "великою людиною та великим лідером", який деяким не подобається, бо "занадто сильний".

Колишній президент США Дональд Трамп похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та назвав того "великим лідером Європи", пише The Guardian .

"У Європі є велика людина, великий лідер - Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Дуже чудовий лідер, дуже сильна людина. Деяким людям він не подобається, тому що він занадто сильний. Добре, коли твоєю країною керує сильна людина", - сказав Трамп 20 січня під час передвиборного заходу в штаті Нью-Гемпшир.

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Нагадаємо, в жовтні у тому ж Нью-Гемпширі Трамп похвалив "лідера Туреччини" Орбана, сплутавши угорського прем'єра з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Трамп тоді заявив, що цей "напевно, один із найсильніших лідерів у світі" має "фронт" з Росією, хоча ні Угорщина, ні Туреччина не мають кордону з РФ.

Орбан своєю чергою також неодноразово розхвалював Трампа, зокрема казав, що "якби Трамп був сьогодні американським президентом, то не було б російсько-української війни", і навіть більше - що "Трамп - людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство".

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