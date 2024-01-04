Трамп оскаржує недопуск до виборів у Колорадо

Дональд Трамп подав апеляцію на заборону висуватися в кандидати Республіканської партії на виборах президента США. Суд обґрунтував її 14-ю поправкою до конституції, що забороняє обіймати держпосади учасникам заколоту.

Колишній президент США Дональд Трамп оскаржив 3 січня до Верховного суду заборону на участь у виборах у штаті Колорадо.

19 грудня верховний суд Колорадо заборонив йому брати участь у первинних виборах (праймеріз) Республіканської партії в штаті, запланованих на березень.

"Рішення верховного суду Колорадо неконституційно позбавило б права голосу мільйони виборців у Колорадо та, ймовірно, буде використане як шаблон для позбавлення права голосу десятків мільйонів виборців по всій країні", - заявили в апеляції адвокати Трампа.

Заборону Трампу висувати свою кандидатуру в Колорадо суд обґрунтував 14-ю поправкою до конституції країни, що позбавляє права обіймати державні посади осіб, які брали участь у заколоті. Як заколот розцінили штурм Капітолія прихильниками Трампа в січні 2021 року.

Відсторонення Трампа від праймеріз у штаті Мен

2 січня Трамп оскаржив заборону на участь в праймеріз республіканців у штаті Мен. Там її також обґрунтували 14-ю поправкою до конституції.

Позови з вимогою заборонити йому брати участь у виборах подали ще в кількох штатах. У Міннесоті суд відмовився забороняти Трампу балотуватися, а в Мічигані постановив, що не судовій владі, а Конгресу США, треба вирішити, чи може він залишитися у виборчих бюлетенях.

Трамп причетність до штурму Капітолія заперечує.

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