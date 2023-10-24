Трамп похвалив "лідера Туреччини Орбана"

Під час передвиборної промови експрезидент США Дональд Трамп сплутав лідерів Туреччини та Угорщини, приписавши їм кордони з Росією. Також він припустив, що потрапить до в'язниці, "як Нельсон Мандела".

Колишній президент США Дональд Трамп назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "лідером Туреччини", сплутавши його з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час передвиборної промови в Нью-Гемпширі 24 жовтня Трамп сказав: "Є така людина, Віктор Орбан, хтось колись чув про нього? Він, напевно, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини".

При цьому Трамп заявив, що Орбан має "фронт" з Росією, хоча ні Угорщина, ні Туреччина не мають кордону з РФ.

Раніше Трамп уже хвалив Орбана, назвавши його стиль правління "неліберальною демократією".

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Трамп пообіцяв захист від російських ракет

Крім того, під час виступу Трамп дорікнув президенту США Джо Байдену через виступ перед американським народом, у якому той порівняв загрози з боку терористичного угруповання ХАМАСу та Росії, і наголосив на необхідності підтримувати Ізраїль та Україну.

При цьому Трамп пообіцяв, що у разі обрання президентом, він побудує над США найсучасніший щит протиракетної оборони, який буде "здатний знищувати китайські, російські та іранські ракети", пише Associated Press.

Трамп порівняв себе з Манделою

Втім більшу частину своєї промови Трамп зосередив на судових справах проти нього. Він припустив, що потрапить до в'язниці, як Нельсон Мандела - колишній президент Південно-Африканської Республіки, який провів 27 років у в'язниці за протидію системі апартеїду та отримав за це Нобелівську премію миру.

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