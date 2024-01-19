Глава МЗС Угорщини збирається в Україну: узгодив деталі з ОП

Петер Сіярто і Андрій Єрмак обговорили підготовку до особистої зустрічі, яка відбудеться наприкінці січня.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїде наприкінці січня в Україну. Підготовку візиту він обговорив у п'ятницю, 19 січня, з керівником Офісу президента (ОП) України Андрієм Єрмаком.

"Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. Від України візьмемо участь у зустрічі разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав Єрмак у Telegram.

Він наголосив, що Україна налаштована на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між державами.

Під час розмови Єрмак також подякував Сіярто за участь Угорщини в зустрічі щодо імплементації української "формули миру", яка днями відбулася в Давосі.

Планується зустріч Зеленського і Орбана

Це вже не перша телефонна розмова Єрмака і Сіярто за останній час. Під час попередніх переговорів ішлося про "просування України на євроінтеграційному шляху" та організацію зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном - першої з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує зустрітися з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо найближчими тижнями, щоб зняти перепони для отримання 50 мільярдів євро допомоги від Європейського Союзу (ЄС). Наприкінці 2023 року під час саміту лідерів Євросоюзу Орбан наклав вето на це рішення. Фіцо підтримує його пропозицію щодо надання Україні фінансової допомоги лише, якщо це проводитиметься поза рамками бюджету ЄС, а також якщо фінансування буде розділене на чотири частини, які можуть бути переглянуті та, можливо, заблоковані щороку.

Брюссель намагається знайти спосіб зняти угорську блокаду. Україна розраховує, що під час саміту лідерів ЄС, який відбудеться 1 лютого, вдасться ухвалити позитивне рішення.