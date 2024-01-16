Ізраїль теж обговорює "формулу миру" Зеленського - посол

У зустрічі радників з нацбезпеки щодо "формулу миру" Зеленського у Давосі вперше взяла участь ізраїльська делегація, повідомив посол Ізраїлю в Україні.

До обговорення реалізації "формулу миру" президента України Володимира Зеленського приєднався також Ізраїль. Як повідомив у вівторок, 16 січня, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, Ізраїль узяв участь у проведеній 14 січня у швейцарському Давосі зустрічі радників із національної безпеки щодо "формулу миру" Зеленського.

"Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", - написав Бродський у Telegram-каналі.

Нагадаємо, загалом у проведеній 14 січня конференції в Давосі щодо України взяли участь понад 80 делегацій з усього світу. Мета заходу - обговорити пропозиції України або так звану "формулу миру" щодо встановлення тривалого миру. Цей представлений раніше план Києва з десяти пунктів передбачає виведення всіх російських військ, покарання для російських воєнних злочинців, репарації та гарантії безпеки. Це була вже четверта зустріч такого роду.

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Водночас міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс висловив припущення, що наступна зустріч, ймовірно, відбудеться на вищому політичному рівні. Однак конкретних планів щодо цього поки що немає.

Війна на Близькому Сході

Ізраїль перебуває у стані війни з терористичною організацією ХАМАС, яка контролює Сектор Гази і 7 жовтня здійснила масований напад на ізраїльську територію. Внаслідок атаки загинули 1200 людей, понад 240 були взяті як заручники і переміщені у Сектор Гази. Через бойові дії, які Ізраїль, реалізуючи право на захист, проводить у Секторі Гази, за даними з регіону, загинули понад 23 тисячі людей.

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11 січня Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі розпочав слухання за позовом Південно-Африканської Республіки з вимогою термінового зупинення воєнної кампанії Ізраїлю в Секторі Гази. На думку ПАР, Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців.