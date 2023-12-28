Зеленський і Орбан зустрінуться "найближчим майбутнім" - ОП

Організацію зустрічі президента України та прем'єра Угорщини вдруге за місяць обговорювали Андрій Єрмак і Петер Сіярто. Вони продовжать дискусії на особистій зустрічі в січні.

Керівник Офісу президента (ОП) України провів у четвер, 28 грудня, розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, під час якої йшлося, зокрема, про зустріч українського президента Володимира Зеленського з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

"Працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому", - написав Єрмак у Telegram.

Він також додав, що обговорив з Сіярто "просування України на євроінтеграційному шляху".

Читайте також: Орбан: Угорщина зможе зупинити вступ України в ЄС пізніше

Єрмак і Сіярто зустрінуться в січні

Своєю чергою Сіярто зауважив, що підтримка постійного діалогу на високому рівні дає надію покращити двосторонні відносини.

"Я з нетерпінням чекаю нашої особистої зустрічі в січні, тому що там ми матимемо можливість обговорити найактуальніші питання", - написав він у Facebook.

Водночас Сіярто підкреслив, що Угорщина не відмовиться від своєї "миролюбної" позиції.

Орбан хоче зрозуміти, про що говорити з Зеленським

Це була вже друга телефонна розмова Єрмака і Сіярто за останній місяць. Попередня відбулася незадовго до саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, на якому Орбан заблокував виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги до 2027 року.

Також він виступав проти початку переговорів з Україною щодо її членства в ЄС, але це рішення все ж ухвалили завдяки "дипломатичному маневру" канцлера Німеччини Олафа Шольца(Olaf Scholz).

Вже після саміту Орбан повідомив, що Зеленський пропонував йому організувати двосторонню зустріч, коли вони перетнулися в Аргентині на інавгурації президента Хав'єра Мілея 10 грудня. Орбан зауважив, що "буде до послуг" Зеленського, однак необхідно з'ясувати, про що вони говоритимуть.