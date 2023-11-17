Уряд Угорщини запустив опитування про членство України в ЄС

Угорський уряд просить всіх виборців відповісти на 11 запитань про політичні плани ЄС. України стосуються чотири з них.

Уряд Угорщини в п’ятницю, 17 листопада, розпочав загальнонаціональне опитування населення, яке назвав захистом країни від запланованої політики Європейського Союзу, зокрема - вступу України в ЄС.

Профінансоване платниками податків опитування під назвою "Національна консультація щодо захисту нашого суверенітету" не має жодної юридичної ваги, але прем'єр-міністр Віктор Орбан хоче таким чином отримати підтвердження та "легітимізацію" свої політики перед Брюсселем.

Анкета містить 11 запитань, на 10 з яких пропонується два варіанти відповідей: підтримка позиції уряду або ні.

України стосуються чотири питання: щодо членства в ЄС, військової допомоги, фінансової допомоги та імпорту її сільськогосподарської продукції.

Інші питання стосуються міграційної політики ЄС, прав ЛГБТ тощо. Угорців просять повернути анкети поштою до 10 січня. Втім ЗМІ не виключають, що цей термін продовжать, щоб збільшити кількість учасників.

Читайте також: Лінкявічюс: Угорщина віддаляється від ЄС на світлові роки

Це вже не перше таке опитування, яке проводить уряд Орбана, підкріплюючи широкими мультимедійними кампаніями. Як зауважує Associated Press, їх сильно критикують соціологи, називаючи пропагандистськими інструментами, що маніпулюють формулюваннями та наштовхують на бажані відповіді.

Зокрема, в нинішньому опитуванні присутні такі формулювання як "Брюссель хоче створити гетто для мігрантів" в Угорщині, "гроші з Брюсселя та з-за кордону" використовуються для впливу на угорську політику тощо.

Читайте також: Боррель: Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС

Опитування надсилаються поштою кожному угорцю, який має право голосу. Зазвичай на них відповідає менше 20 відсотків дорослого населення, але ті, хто відповідають, - погоджуються з позицією уряду. Юридично обов'язкової сили ці опитування не мають, але уряд заявляє, що вони зміцнюють його позицію на європейському рівні, демонструючи "національний консенсус" з політичних питань.

Торік Угорщина провела "національні консультації" щодо санкцій ЄС проти Росії. Лише витрати на пошту та друк склали понад сім мільйонів євро. Зрештою 1,4 мільйона з восьми мільйонів угорських виборців, або 17,5 відсотка, заповнили анкети. Уряд заявив, що 97 відсотків угорців виступають проти російських санкцій.

Читайте також: Кулеба: Сподіваюсь, Орбан помив руки після рукостискання з Путіним