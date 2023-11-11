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ПолітикаУгорщина

Лінкявічюс: Угорщина віддаляється від ЄС на світлові роки

Степан Смишляєв
11 листопада 2023 р.

Угорщина під керівництвом Віктора Орбана "на світлові роки" віддаляється від ЄС, вважає Лінас Лінкявічюс. Саме з цим він пов'язує різкі заяви угорського прем'єра щодо перспектив членства України.

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Колишній міністр закордонних справ і оборони Литви Лінас Лінкявічюс
Лінас Лінкявічюс (на фото) вважає, що Угорщина під керівництвом Віктора Орбана "на світлові роки" віддаляється від ЄСФото: Außenministerium von Litauen/T. Razmus

Заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, про те, що Україні ще "дуже далеко" до членства в Європейському Союзі, підкреслюють, що сама Угорщина віддаляється від ЄС, вважає колишній міністр закордонних справ і оборони Литви Лінас Лінкявічюс.

"Можливо, це так здається, тому що він (Орбан. - Ред.) бачить Україну, яка безсумнівно - з ЄС, зі своєї країни, яка сама віддаляється на світлові роки (від ЄС)", - написав він у соціальній мережі Х (колишній Twitter) у суботу, 11 листопада.

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Орбан - проти переговорів ЄС з Україною про вступ

Напередодні Орбан заявив, що ЄС не повинен починати переговори про членство з Україною, як рекомендувала Європейська Комісія. За його словами, це "чітка позиція" Угорщини.

Він також фігурально висловився про перспективи переговорів: "Україні так само далеко до членства в ЄС, як Мако (угорське місто. - Ред.) до Єрусалима".

Крім того, Орбан зауважив, що Брюссель "винен Угорщині гроші", але заявив, що не зв'язує цю суперечку з підтримкою переговорів про вступ України в ЄС.

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