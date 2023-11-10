Орбан виступив проти переговорів ЄС з Україною про вступ

Європейський Союз не повинен починати переговори про членство з Україною, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного радіо в п'ятницю, 10 листопада, передає Reuters. Політик наголосив, що це "чітка позиція" Угорщини з цього питання.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", - заявив Орбан, додавши, що Брюссель "винен Угорщині гроші". Йдеться про суперечку з Брюсселем щодо мільярдів євро від ЄС, призупинених для виплат Угорщині через недотримання Будапештом демократичних стандартів. Водночас Орбан наголосив, що ця суперечка не може бути жодним чином пов’язана з підтримкою Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

"Я хотів би дуже чітко заявити, що те, що Угорщина відкидає початок переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом ділової угоди, - сказав при цьому Орбан. - Це не може бути пов’язане з питанням грошей, які Угорщина має право отримати".

Читайте також: Україна на шляху до ЄС: знайти компроміс з сусідами й доробити домашні завдання

Віктор Орбан очолив уряд Угорщини в травні 2010 року. Політик протягом багатьох років перебуває в конфлікті з ЄС та його виконавчим органом, Європейською комісією, зокрема, через посилення Будапештом державного контролю над неурядовими організаціями, науковцями, засобами масової інформації та судами, а також через закон, який, як вважають, порушує права ЛГБТ, нагадує Reuters. Також Орбан неодноразово намагався блокувати санкції ЄС, введені щодо Росії через її війну проти України.

17 жовтня Орбан, який підтримує зв'язки з Москвою, потиснув руку Путіну під час зустрічі в Пекіні і пізніше заявив, що пишається своїми зв'язками із Кремлем.

Читайте також: Що пишуть німецькі ЗМІ про рішення Єврокомісії щодо України

Європейська комісія 8 листопада рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС. Лідери країн Євросоюзу мають в середині грудня мають вирішити, чи прийняти рекомендацію Брюсселя. Таке рішення вимагає одностайності 27 членів блоку, Угорщина вважається головною потенційною перешкодою Києву на цьому шляху.