Орбан пишається своїм спілкуванням із Кремлем

Угорський прем'єр Орбан заявив, що у Будапешта є "стратегія", яка полягає у підтримання контактів із росіянами задля майбутнього миру.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у четвер, 26 жовтня, що пишається тим, що підтримує комунікацію з Москвою.

"Ми тримаємо відкритими всі лінії зв'язку з росіянами. Інакше не буде жодного шансу на мир", - сказав Орбан журналістам напередодні саміту ЄС в Брюсселі. "Ми маємо мирну стратегію. І ми пишаємося нею, - цитує Орбана AFP. - Ми єдині, хто виступає від імені і на користь миру, який був би в інтересах кожного в Європі".

Нагадаємо, Орбан, який підтримує зв'язки з Москвою, потиснув руку Путіну під час зустрічі в Пекіні 17 жовтня, де вони обговорювали енергетичну співпрацю. Це була одна з небагатьох зустрічей Путіна з європейським лідером відтоді, як у лютому 2022 року він розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

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Ця зустріч стурбувала партнерів Угорщини по НАТО. Посли країн-членів Альянсу і Швеції зустрічалися в Будапешті минулого тижня, щоб обговорити своє дедалі більше занепокоєння з приводу поглиблення відносин Угорщини з Росією.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто прибув у Білорусь 26 жовтня, де зустрівся зі своїм білоруським колегою Сергієм Алейником, зазначивши, що "прагне миру". Він візьме участь у конференції в Мінську разом з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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