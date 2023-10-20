Кулеба: Сподіваюсь, Орбан помив руки після вітання з Путіним

Після рукостискання з Володимиром Путіним Віктор Орбан мав би помити та продезінфікувати руки, зіронізував глава МЗС України. Зустріч прем'єра Угорщини з президентом РФ викликала обурення в ЄС і НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба іронічно прокоментував зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я сподіваюся, що він (Орбан. - Ред.) принаймні вимив руки та продезінфікував їх після рукостискання з Путіним", - сказав міністр 19 жовтня в інтерв'ю телеканалу France 24.

Зустріччю Орбана та Путіна обурились в ЄС і НАТО

Зустріч Орбана та Путіна викликала роздратування у партнерів Угорщини по Європейському Союзу та Північноатлантичному альянсу (НАТО).

"Як можна потиснути руку злочинцеві, який розв'язав агресивну війну, особливо з країни з такою історією, як у Угорщини?" - обурилась прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Тим часом посли країни НАТО провели у Будапешті спеціальну зустріч, щоб обговорити як сам факт перемовин Орбана та Путіна, так і тональність висловлювань угорського прем'єра, який вживав на них термінологію російської пропаганди.

Посол США в Угорщині Девід Прессман, зауважив, що коли у членів Альянсу є "законні занепокоєння щодо безпеки, ми передаємо ці занепокоєння нашим союзникам і очікуємо, що вони сприймуть їх серйозно".

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