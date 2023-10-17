Путін і Орбан зустрілися вперше після нападу РФ на Україну

Угорський прем'єр у Китаї запевнив президента РФ, що хоче розвивати економічну співпрацю і не підтримує санкції проти Москви. Завтра Путін планує зустрітися із "дорогим другом" Сі Цзіньпіном.

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, у вівторок, 17 жовтня, провели зустріч на полях міжнародного форуму "Один пояс, один шлях", що проходить у Пекіні, повідомляє Reuters. Попередня їхня зустріч відбулася у Москві 1 лютого 2022 року.

"Незважаючи на те, що в сьогоднішніх геополітичних умовах можливості для підтримки контактів та розвитку відносин дуже обмежені, проте не може не викликати задоволення, що з багатьма країнами Європи у нас відносини зберігаються, розвиваються. Одна з цих країн - Угорщина", - заявив Путін під час зустрічі.

Своєю чергою Орбан наголосив, що його країна намагається "врятувати все, що можна" з двосторонніх контактів" і зацікавлена у продовженні економічної співпраці з РФ, пише агенція "РИА Новости".

"Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити і розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося", - заявив угорський прем'єр.

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Товарообіг між Угорщиною і РФ скорочується

Не зважаючи на такі компліментарні заяви, Путін звернув увагу, що за перші сім місяців 2023 року товарообігу між країнами скоротився на 35 відсотків та запропонував подумати, як це можна змінити.

Як повідомили Reuters у пресслужбі Орбана, під час зустрічі вони з президентом РФ обговорили, зокрема, поставки газу та нафти та питання атомної енергетики. По всіх цих напрямах Угорщина, на відміну від більшості країн Європейського Союзу, продовжує співпрацювати з РФ.

Під час зустрічі Орбан також висловив думку, що для Європи, зокрема для Угорщини, вкрай важливо припинити санкції проти Росії та бойові дії в Україні, а також зупинити потік біженців, зазначила його пресслужба.

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Зустріч з "дорогим другом" Сі

У вівторок Путін також планує провести переговори з лідерами В'єтнаму, Таїланду, Монголії та Лаосу. Але головною зустріччю в рамках візиту до Китаю мають стати його перемовини з лідером КНР Сі Цзіньпіном, що заплановані на середу, 18 жовтня.

Обидва лідери назвали один одного "дорогими друзями". "Президент Сі Цзіньпін називає мене своїм другом, і я також називаю його своїм другом", - сказав Путін китайському державному мовнику CGTN напередодні візиту.

Востаннє лідери РФ і КНР зустрічалися навесні у Москві. То Сі Цзіньпін приїздив "в гості" до Путіна. Російський очільник востаннє був у Китаї у лютому 2022 року, до початку вторгнення РФ в Україну. Тоді країни оголосили про "безмежне" партнерство.