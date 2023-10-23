Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв членство Угорщини в Європейському Союзі з більш ніж чотирма десятиліттями радянської окупації його країни. Відповідну заяву політик зробив у понеділок, 23 жовтня, під час виступу, присвяченого річниці антирадянської революції в Угорщині 1956 року.

"Сьогодні з’являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так, трапляється, що історія повторюється", - цитує Орбана інформагенція Associated Press. "На щастя, те, що колись було трагедією, тепер у кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель - це не Москва. Москва була трагедією. Брюссель - це просто погана сучасна пародія".

На заході, де були присутні близько тисячі осіб та акредитований лише державний мовник, Орбан також звинуватив ЄС у прагненні позбавити Угорщину її ідентичності шляхом "нав’язування моделі ліберальної демократії", яку, за його словами, угорці відкидають. При цьому ЄС, на думку Орбана, використовує проти Угорщини методи, які нагадують часи радянського панування в Угорщині. "Лекції товаришів залишаються без змін, тільки тепер це називається процедурою умовності. Партійна догана Угорщині тепер називається брюссельською процедурою верховенства права", - сказав він.

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Орбан хоче виправити ЄС

Втім, за словами Орбана, нині, на відміну від радянських часів, Угорщина "танцює як хоче". "Треба було танцювати, як свистіла Москва. Брюссель теж свистить, але ми танцюємо, як хочемо, і навіть не танцюємо, якщо не хочемо", - додав він. При цьому Орбан стверджує, що ЄС "ще не безнадійний" і його "можна виправити". "Москва не підлягає ремонту, але Брюссель і Європейський Союз можна виправити. Європейські вибори все одно будуть", - сказав він, маючи на увазі вибори до Європейського парламенту, що мають відбутися наступного червня.

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Раніше Орбан висловлював сподівання, що популістські партії в Європі зроблять прорив на виборах, змусивши ЄС змінити свій курс щодо міграції, ЛГБТК тощо, нагадує агенція AFP.

Народне повстання проти радянських репресій в Угорщині відбулося 1956 року. Спочатку протестувальникам вдалося скинути комуністичного лідера Угорщини та витіснити радянські війська з Будапешту. Втім, згодом радянські війська повернулися у Будапешт і жорстоко придушили революцію, убивши близько трьох тисяч мирних жителів і знищивши більшу частину міста.