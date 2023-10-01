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ПолітикаСловаччина

Шімечка: Зробимо все, щоб Фіцо не став прем'єром

Євгенія Наконечна
1 жовтня 2023 р.

Лідер ліберальної партії "Прогресивна Словаччина", яка зайняла друге місце на виборах у парламент країни, не втрачає надії сформувати правлячу коаліцію в уряді.

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Лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шімечка
Лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал ШімечкаФото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Лідер ліберальної партії "Прогресивна Словаччина" та віцеголова Європарламенту Міхал Шімечка не відкидає можливості сформувати правлячу коаліцію в уряді. Таку заяву він зробив у неділю, 1 жовтня, після того, як його партія отримала на виборах до парламенту 17.96 відсотка голосів, посівши друге місце. Переможець виборів, партія "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD) експрем'єра-популіста Роберта Фіцо, який відомий своїми проросійськими поглядами, набрала 22.94 відсотка голосів.

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"Smer-SD перемогла на виборах, ми, звичайно, поважаємо це", - сказав Шімечка на пресконференції, цитує Reuters. "Але в той же час ми вважаємо, що це дуже погана новина для Словаччини. І буде ще гіршою новиною, якщо Роберту Фіцо вдасться сформувати уряд", - додав він. "Ми зробимо все, щоб Роберт Фіцо не керував Словаччиною", - запевнив він. Політик повідомив, що збирається провести переговори щодо цього з лідерами інших партій, що пройшли до парламенту.

"Голос" може зіграти вирішальну роль у формуванні коаліції

Результат виборів означає, що партії-переможцю необхідні партнери, щоб сформувати коаліцію. Вирішальну роль може відігравати партія "Голос" колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, яка набрала 14,96 відсотка голосів. Перед голосуванням Пеллегріні не віддавав переваги жодній із двох політичних сил, що лідирують, хоча й зазначав, що його партія ближча до Smer-SD.

Всього сім партій подолали прохідний бар'єр, щоб потрапити до наступного парламенту. Очікується, що Smer-SD, як партія, що набрала найбільшу кількість голосів, отримає першочергове право на сформуваня коаліції та уряду. Вона, ймовірно, звернеться до націоналістичної й проросійської "Словацької національної партії" та "Голосу", щоб сформувати більшість.

Орбан привітав Фіцо з перемогою

Фіцо вважається проросійським політиком та близький до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вже привітав лідера соціал-демократів з перемогою, написавши в неділю пост у соціальній мережі X: "Вгадайте, хто повернувся! Завжди приємно працювати разом з патріотом. З нетерпінням на це чекаю". 

Фіцо, який у минулому двічі обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини, під час перевиборчої кампанії заявляв про намір припинити військову допомогу Україні. У зв'язку з його можливою перемогою зазначалося, що нинішні вибори можуть спричинити різку зміну політики Братислави та її ролі в ЄС.

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