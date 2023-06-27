Орбан: Для мене Путін - не воєнний злочинець

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове відзначився низкою скандальних висловлювань.

В інтерв'ю німецькому таблоїду Bild , опублікованому у вівторок, 27 червня, він заявив, що президент Росії Володимир Путін не є воєнним злочинцем, а Україну більше не можна вважати суверенною державою.

Орбан не вважає Путіна воєнним злочинцем

Орбана запитали, чи є Путін воєнним злочинцем. Угорський прем'єр відповів: "Ні. Не для мене."

На його думку, про воєнні злочини можна говорити після війни, а зараз це "абсолютно недоречно". "Якщо ви хочете перемир'я, а потім переговорів, то ми повинні переконати тих, хто бере участь у конфлікті, сісти за стіл переговорів. А попросити їх підійти до столу і сказати: "Підійдіть і я вас заарештую" - не дуже гарна ідея", - пояснив він свою позицію.

Читайте також: Ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі: Угорщина не арештовуватиме Путіна

Про заколот у РФ: Незначна подія

Орбана також запитали про невдалий заколот у Росії. "Я не бачу великого значення в цій події", - відповів він.

Прем'єр Угорщини вважає, що Путін не був ослаблений заколотом. "Якби це могло статися, то це явна ознака слабкості. Але якщо це припинилося протягом 24 годин - то це ознака сили (...) Якщо хтось спекулює, що Путін може зазнати невдачі або його можуть замінити, то він не розуміє російський народ і російські владні структури", - сказав він.

Угорський прем'єр також переконаний, що "це не та подія, яка може привести до миру" в Україні. "Вона не відіграє в цьому жодної ролі", - сказав він.

Читайте також: Захід просив Україну не бити по Росії під час заколоту "Вагнера" - CNN

Орбан: Україна - не суверенна держава

В ході інтерв'ю Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною": "У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми на Заході підтримуємо їх. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, буде мир".

Розвиваючи свою думку, угорський прем'єр заявив, що в України "солдати закінчаться раніше", ніж у росіян, а якби РФ захопила Україну, то війна закінчилась би, бо для боротьби з Північноатлантичним альянсом (НАТО) Росія недостатньо сильна.

На переконання Орбана, "єдиним способом врятувати" Україну був би початок перегорів американців з росіянами, під час яких домовились би про нову архітектуру безпеки, і "знайшли місце для України" в ній.

Читайте також: Кулеба - Орбану: Якщо такі розумні, переконайте Путіна вивести війська

"Воююча країна не може бути членом НАТО"

Відповідаючи на запитання про членство України в НАТО, Орбан сказав, що країна у стані війни не може стати членом Альянсу.

На уточнююче запитання, чи може Україна стати членом НАТО після війни, Орбан не дав прямої відповіді. "Давайте обговоримо це", - сказав він.

Читайте також: В МЗС різко відреагували на заяву Орбана, що Україна не переможе у війні