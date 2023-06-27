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Заколот "Вагнера": Захід просив Україну не бити по РФ - CNN

Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Розвідка США мала дані про плани Пригожина, але поділилася ними з "обраними" союзниками, побоюючись, що Росія покладе провину за заколот на НАТО. Україну просили не завдавати ударів по Росії, користуючись хаосом.

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"Вагнерівці" у Ростові 24 червня
"Вагнерівці" у Ростові 24 червняФото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Після початку збройного заколоту приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним високопосадовці США почали терміново зв'язуватися з союзниками, щоби донести до них "ключове послання": Захід повинен зберігати мовчання, щоб не дати президенту РФ Володимиру Путіну можливості покласти провину за повстання на Північноатлантичний альянс (НАТО). Про це у вівторок, 27 червня, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерела.

У приватному порядку американські чиновники переконували російський уряд, що США не мають жодного стосунку до бунту "вагнерівців", ідеться в матеріалі.

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США попередили про Пригожина "обраних" союзників

За даними журналістів, перед початком заколоту американська розвідка мала дані про плани Пригожина, але поділилися ними "лише з обраними союзниками", зокрема з Великобританією, а "в широкому колі" на рівні НАТО не стала поширювати. З Україною спершу нібито не зв'язувались - через побоювання, що розмови між офіційними особами "можуть бути перехоплені противниками".

Після того, як повстання вщухло, президент США Джо Байден поділився інформацією американської розвідки з лідерами України, Німеччини, Франції, Канади, "щоб гарантувати, що у них є краще розуміння того, що було відомо спецслужбам США".

Вашингтон, як ідеться в матеріалі, не мав точних даних про дату початку заколоту, але вважає, що Пригожин почав розвивати свої плани після 10 червня, коли міністерство оборони РФ спробувало примусити найманців "Вагнера" підписати з ним офіційний контракт.

Україну просили не користуватись хаосом і не бити по РФ

24 червня, поки заколот тривав, західні партнери спілкувалися з українськими чиновниками на різних рівнях, застерігаючи їх від того, щоби скористатися "хаосом" для нанесення ударів по території Росії, вказує CNN. Вони побоювались, що Росія вважатиме, що Україна та Захід допомагають Пригожину.

За словами джерела каналу, українським офіційним особам "на рівні міністерств закордонних справ, депутатів і через послів передали", що це внутрішня справа Росії та застерегли від провокування ситуації. 

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