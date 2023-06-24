Розвідка США заздалегідь знала про плани Пригожина - CNN

Три джерела повідомили CNN, що у американській розвідці знали щодо планів Пригожина кинути виклик Москві, але не розуміють, що він мав на меті.

Представники розвідки США вважають, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вже досить давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, і заздалегідь бачили ознаки можливої операції, пише CNN з посиланням на три різні джерела у суботу, 24 червня. Однак, за даними телеканалу, для розвідки США так і залишилася незрозумілою кінцева мета цього заколоту.

Джерела CNN вказують, що заяви Пригожина про брак боєприпасів, які він робив раніше, могли бути зроблені в ході підготовки до заколоту - західні розвідки відзначали відповідні переміщення найманців ПВК "Вагнер" та складування боєприпасів біля кордонів РФ. При цьому "виклик", який Пригожин зробив військовому керівництву РФ, співрозмовники CNN вважали лише питанням часу.

"Джерело, знайоме з розвідданими, повідомило, що "все сталося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин загрожував російським військовим і куди він збирається відвести свої війська", - зауважує видання.

Читайте також: Касьянов: Режим Путіна може впасти за два дні

Пригожин зупинив похід на Москву

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи Євген Пригожин заявив, що розгортає колони ПВК "Вагнер" і йде до польових таборів. Він зазначив, що бойовики ПВК з 23 червня просувалися у напрямку Москви, їм залишалося пройти близько 200 кілометрів. "Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", - зазначив він в аудіоповідомленні, яке поширила в Telegram його пресслужба.

Перед цим пресслужба правителя Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що він провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, в результаті яких той прийняв пропозицію щодо зупинки руху його найманців територією Росії у бік Москви. "На даний момент на столі - абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", - повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Читайте також: Зеленський: Господарі Росії нічого не контролюють