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Зеленський: Господарі Росії нічого не контролюють

Роман Губа
2 год. тому

Президент України Володимир Зеленський прокоментував спробу заколоту у Росії, заявивши, що Україна зможе захистити Європу від будь-яких російських сил.

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Президент України володимир Зеленський
Президент України володимир ЗеленськийФото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Росії триває "повний хаос" та відсутність будь-якої передбачуваності. "Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність якоїсь передбачуваності", - сказав він у відеозверненні ввечері суботи, 24 червня.

Водночас він закликав світ не боятися цього. "Ми знаємо, що нас захищає. Тільки наша єдність. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил - і не важливо, хто ними командує. Ми - захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони - це підтримка і вашої оборони, всіх у вільному світі", - додав Зеленський.

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Також президент України звернувся російською мовою до росіян. "Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, мабуть, десь ховається, не показується. Впевнений, що вже не у Москві. Дзвонить кудись, випрошує там щось… Він знає, чого боїться, бо сам створив цю загрозу. Все зло, усі втрати, уся ненависть - він сам поширює. І чим довше він зможе перебігати між своїми бункерами - тим більше втратите ви всі… всі, хто пов'язаний з Росією", - сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що чим довше російські війська перебуватимуть на території України, тим більше зла потім вони принесуть до Росії.

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