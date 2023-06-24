Пригожин погодився зупинити рух своїх найманців на Москву

Згідно з повідомленням пресслужби Лукашенка, Пригожин після переговорів з ним погодився на "деескалацію" та гарантії безпеки для найманців ПВК "Вагнер". Пригожин підтвердив цю інформацію.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, в результаті яких той прийняв пропозицію про зупинення руху його найманців територією Росії у бік Москви, повідомила пресслужба Лукашенка ввечері у суботу, 24 червня.

За повідомленням пресслужби, президент Росії Володимир Путін вранці в суботу поінформував Лукашенка про ситуацію на півдні Росії. Як йдеться у повідомленні, після цього Лукашенко "за узгодженням із президентом Росії" провів переговори з Пригожиним. Ці переговори тривали протягом усього дня, внаслідок чого сторони дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язання "кривавої бійні" на території Росії.

Повідомляється, що Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка про зупинення руху "вагнерівців" територією Росії та подальші кроки з деескалації напруги. "На даний момент на столі - абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", - повідомляють у пресслужбі Лукашенка.

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Пригожин підтвердив, що погодився відступити

Після цього засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони ПВК "Вагнер" і йде до польових таборів. Він зазначив, що бойовики ПВК з 23 червня просувалися у напрямку Москви, їм залишалося пройти близько 200 кілометрів. "Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", - зазначив він в аудіозаявленні в Telegram-каналі "Пресслужба Пригожина".

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