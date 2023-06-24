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Касьянов: Режим Путіна може впасти за два дні

Роман Губа
2 год. тому

Експрем'єр РФ вважає, що режим Володимира Путіна може впасти, якщо він не зможе придушити заколот, влаштований ПВК "Вагнер".

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Експрем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов (фото з архіву)
Експрем'єр РФ Михайло КасьяновФото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Внутрішній конфлікт у РФ може допомогти Україні перемогти на полі бою та стати кінцем президентства Володимира Путіна, переконаний колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов. "Якщо упродовж двох днів Путін не врегулює питання з Пригожиним, це означає, що виникнуть великі проблеми", - сказав Касьянов у коментарі DW.

"Це означає просто дуже швидкий крах режиму. Ми будемо спостерігати", - додав він.

Касьянов вважає, що боротьба Москви з ПВК "Вагнер" негативно вплине на стан російської армії в Україні, що може призвести до нових українських перемог і водночас стати сильним ударом по режиму в Росії.

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Еліти проти Путіна?

На думку російського експрем'єра, люди в оточенні Путіна тепер починають сприймати його "не як лідера, а як слабкого президента, який уже не є лідером, а є просто фанатиком, засліпленим своєю безкарністю".

Касьянов вважає, що будь-які зміни, швидше за все, відбудуться через конфлікт еліт з Путіним, а не від дій мас, оскільки, за його словами, суспільство заганялося російською владою в глухий кут роками. "Путін витратив 20 років на те, щоб тиснути на людей, щоб вони ніколи не думали про колективні дії для захисту своїх конституційних прав. Тому люди зараз нічого не можуть зробити", - впевнений російський політик.

Натомість Касьянов вважає, що "правляча еліта" може вирішити не виконувати накази Путіна. "Це означає лише початок кінця режиму Путіна", - сказав Касьянов.

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Хто такий Касьянов?

65-річний Касьянов був прем'єр-міністром за першого президенства Путіна з 2000 по 2004 рік. Після звільнення з посади перейшов в опозицію і став одним із найвідоміших критиків Кремля.

Касьянов залишив Росію у 2022 році після початку війни РФ проти України. З міркувань безпеки він не хоче розкривати, де саме живе.
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