Тихановська закликала білоруську армію закрити кордони з РФ

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що зараз - найкращий час аби вигнати російську армію з країни.

Лідерка опозиції Білорусі, екскандидатка в президенти Світлана Тихановська закликала армію Білорусі вигнати російські війська з країни та закрити кордон з РФ. Про це йдеться у її відеозверненні від суботи, 24 червня.

"Я звертаюсь до білоруської армії. Зараз найкращий шанс вигнати росіян з Білорусі. Ми не повинні дозволити, щоб Білорусь була втягнута в військові дії у РФ. Ми повинні закрити кордон з Росією", - заявила вона.

За словами Тихановської, вона добиватиметься міжнародної підтримки білоруської опозиції.

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Реакція з Мінська на заколот у РФ

Тим часом офіційний Мінськ заявив, що внутрішній конфлікт у політичних та військових колах РФ є подарунком для "колективного Заходу" та може призвести до "катастрофи". Про це йдеться у зверненні Ради безпеки Республіки Білорусь до народу Росії.

"Ми не можемо залишатися в стороні від подій, що відбуваються на півдні Росії, будь-яка провокація, будь-який внутрішній конфлікт у військових і політичних колах, в інформаційному полі й громадянському суспільстві - подарунок колективному Заходу, навіть якщо зацікавлені сили і не стоять в основі подібних сценаріїв, то не втратять шанс їх розвинути та очолити. Це може призвести до катастрофи", - йдеться у заяві.

Заколот в РФ

Ввечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російська армія завдала удару по тилових таборах ПВК, і тому "вагнерівці" вирішили зупинити "зло, яке несе військове керівництво" РФ. Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його бійці захопили штаб Південного військового округу РФ і всі воєнні об'єкти Ростова-на-Дону. Згодом колона "вагнерівців" вирушила у напрямку Москви.

Генеральна прокуратура РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту, за якою йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. Президент РФ Володимир Путін вранці у суботу випустив відеозвернення, в якому заявив про "удар у спину країні та народу" й "смертельну загрозу" для Росії. У Московській області та столиці РФ запровадили режим контртерористичної операції на тлі повідомлень про рух вагнерівців у бік Москви.

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