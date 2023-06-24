Літак сім'ї Лукашенка покинув Мінськ - Беларускі Гаюн

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", бізнес-джет сім'ї Олександра Лукашенка опівночі 24 червня вилетів з Мінська і приземлився вранці в Туреччині. Причина невідома. В Росії влада заявляє про збройний заколот.

В суботу, 24 червня, о 00:01 зі столичного білоруського аеропорту "Мінськ" вилетів урядовий бізнес-джет сім'ї правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Як повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн", цей джет Bombardier Challenger 850 з реєстраційним номером EW-301PJ використовують, зокрема, сини Лукашенка Віктор і Дмитро.

О п'ятій ранку літак приземлився в Туреччині - у Бодрумі. Причина вильоту не відома, але моніторингова група зазначає, що джет літає туди доволі часто.

Після вильоту літака сім'ї Лукашенка лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська ретвітнула повідомлення "Ми спостерігаємо" від міністерства оборони України про ситуацію в Росії, написавши: "Ми також".

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У Росії - "збройний заколот"

Ввечері п'ятниці, 23 червня, ватажок російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російська армія завдала удару по тилових таборах "вагнерівців", тому ПВК вирішила зупинити "зло, яке несе військове керівництво" РФ. За його словами, "це не військовий переворот, а марш справедливості".

Станом на ранок 24 червня Пригожин оприлюднив відео, на якому стверджує, що його бійці захопили штаб Південного військового округу РФ та інші адміністративні будівлі в Ростові-на-Дону. Зокрема, він переконує, що "вагнерівці" контролюють всі воєнні об'єкти в місті, в тому числі аеродром. "Ми сюди приїхали, ми хочемо отримати начальника генштабу і (міністра оборони Сергія. - Ред.) Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо Ростов і йдемо в Москву", - заявив Пригожин.

Генеральна прокуратура РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту, за якою йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. У Москві та Підмосков'ї запровадили режим контртерористичної операції "з метою припинення можливих терактів". Президент РФ Володимир Путін готує відеозвернення до росіян, яке має вийти "найближчим часом".

У міністерстві оборони РФ заявили, що Збройні сили України (ЗСУ), "скориставшись провокацією Пригожина з дезорганізації обстановки", зосереджують на Бахмутському напрямку підрозділи для наступу. В ЗСУ ці закиди не коментують.