"Збройний заколот" у Росії: як реагують в світі

НАТО, США та ЄС "уважно стежать" за "збройним заколотом" ПВК "Вагнер" на чолі з Пригожиним у РФ. Британська розвідка назвала її "найсерйознішим викликом для російської держави".

Іноземні держави реагують в суботу, 24 червня, на "збройний заколот", у якому російська влада звинувачує Євгена Пригожина та його приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер".

Речниця Північноатлантичного альянсу повідомила агентству Reuters, що НАТО "стежить за ситуацією". У Білому домі розповіли, що президента США Джо Байдена проінформували про ситуацію, і Вашингтон "консультуватиметься з союзниками й партнерами щодо неї".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що перебуває на зв'язку з лідерами Європейського Союзу та партнерами по Великій сімці (G7). "Це, безумовно, внутрішнє російське питання", - написав він при цьому в Twitter.

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало мандрівників уникати Ростова та його околиць, а також центру Москви, особливо державних і військових об'єктів.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про постійне відстеження ситуації на східному кордоні країни, а прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас - про посилення охорони кордонів держави.

Більшість цих країн також висловили "непохитну підтримку Україні" у зв'язку з подіями в РФ. Своєю чергою міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський саркастично прокоментував ситуацію: "Бачу, наближається мій літній відпочинок у Криму".

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Британська розвідка каже про "вирішальний фактор"

Військова розвідка міністерства оборони Великобританії назвала ситуацію в РФ "найсерйознішим викликом для російської держави за останній час". "У найближчі години лояльність російських сил безпеки, і особливо Національної гвардії Росії, буде ключовим фактором у вирішенні цієї кризи", - зазначили там.

Президент РФ Володимир Путін у зв'язку з подіями в РФ зателефонував очільникам Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Президент Казахстану Касим Жомарт-Токаєв назвав, те що відбувається "внутрішньою справою РФ", але додав, що для підтримання порядку потрібне верховенство права.

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