Заколот "Вагнера": Путін підтвердив загибель пілотів РФ

Володимир Путін вперше публічно виступив після провалу заколоту Євгена Пригожина. Він підтвердив, що від рук бійців ПВК "Вагнер" загинули російські військові льотчики.

Президент РФ Володимир Путін увечері понеділка, 26 червня, вперше публічно звернувся до росіян після провалу спроби заколоту приватної компанії (ПВК) "Вагнер"на чолі з Євгеном Пригожиним. У п'ятихвилинному відео він підтвердив загибель російських військових пілотів.

"Дякую всім нашим військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів, спеціальним службам, які стали на шляху бунтівників, зберегли вірність обов'язку, присязі та своєму народу. Мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегла Росію від трагічних руйнівних наслідків", - заявив Путін.

Незадовго до його звернення перший аудіокоментар щодо заколоту опублікував Пригожин. Він сказав, що "по дорозі на землі ми не вбили жодного солдата".

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За даними з відкритих джерел, під час заколоту бійцям "Вагнера", імовірно, вдалося збити до семи гелікоптерів і один літак, що призвело до загибелі щонайменше 13 російських пілотів і військовослужбовців. В Інституті вивчення війни (ISW) назвали це "одним із найсмертоносніших днів для російських військово-повітряних сил під час війни проти України".

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат каже, що "вагнерівці" знищили два ударних вертольоти Мі-35 і Ка-52, кілька Мі-8 різних модифікацій та літак Іл-22М, за допомогою якого здійснювались атаки російських винищувачів по Україні. "Кожна одиниця техніки, і вертольоти і літаки, - це гарні новини для України. Це створює окупантам проблеми. Плюс, не забувайте ще льотчиків. Льотчики - це найцінніший здобуток, тому що пілота так просто не підготуєш, для цього потрібні роки", - сказав він в ефірі "Радіо НВ".

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Путін пообіцяв "вагнерівцям" право вибору

У відеозверненні Путін також запевнив, що виконає свою обіцянку: "вагнерівці" можуть укласти контракт із міністерством оборони РФ, повернутися додому або піти до Білорусі. Правителю Білорусі Олександру Лукашенку Путін подякував за внесок у "мирне вирішення ситуації".

Анонсуючи звернення Путіна, російські пропагандисти з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова стверджували, що заяви президента "визначать долю Росії”. Пізніше, після звернення, Пєсков назвав ці повідомлення "фейком".

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Путін порадився з Шойгу

Після публічного звернення Путін провів нараду з силовиками. На ній, серед інших, був присутній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, через якого ПВК "Вагнер" нібито почала свій заколот. За підсумком наради ніяких сенсаційних заяв не було.

Пригожин у своєму першому коментарі щодо заколоту сказав, що завдання повалення режиму Путіна та захоплення влади не стояло перед ПВК "Вагнер", а це була "демонстрація" незгоди з рішеннями Шойгу. Він також заявив, що мирні жителі радісно зустрічали "вагнерівців" і багато з них досі пишуть слова підтримки, бо розчаровані, що ПВК зупинилася. "Вони бачили підтримку боротьби з бюрократією та іншими недугами, які сьогодні є в нашій країні", - сказав він.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у вівторок, 27 червня, вранці літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі. ЗМІ анонсували спілкування Лукашенка з пресою.

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