  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиРосійська Федерація

Заколот "Вагнера": Путін підтвердив загибель пілотів РФ

Олександр Куницький
5 год. тому

Володимир Путін вперше публічно виступив після провалу заколоту Євгена Пригожина. Він підтвердив, що від рук бійців ПВК "Вагнер" загинули російські військові льотчики.

https://p.dw.com/p/4T6Cy
Володимир Путін
Володимир ПутінФото: Uncredited/Russian Presidential Press Service/AP/dpa/picture alliance

Президент РФ Володимир Путін увечері понеділка, 26 червня, вперше публічно звернувся до росіян після провалу спроби заколоту приватної компанії (ПВК) "Вагнер"на чолі з Євгеном Пригожиним. У п'ятихвилинному відео він підтвердив загибель російських військових пілотів.

"Дякую всім нашим військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів, спеціальним службам, які стали на шляху бунтівників, зберегли вірність обов'язку, присязі та своєму народу. Мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегла Росію від трагічних руйнівних наслідків", - заявив Путін.

Незадовго до його звернення перший аудіокоментар щодо заколоту опублікував Пригожин. Він сказав, що "по дорозі на землі ми не вбили жодного солдата".

Читайте також: Зеленський про "заколот" у РФ: Хаосу стільки, що брехнею не сховаєш

За даними з відкритих джерел, під час заколоту бійцям "Вагнера", імовірно, вдалося збити до семи гелікоптерів і один літак, що призвело до загибелі щонайменше 13 російських пілотів і військовослужбовців. В Інституті вивчення війни (ISW) назвали це "одним із найсмертоносніших днів для російських військово-повітряних сил під час війни проти України".

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат каже, що "вагнерівці" знищили два ударних вертольоти Мі-35 і Ка-52, кілька Мі-8 різних модифікацій та літак Іл-22М, за допомогою якого здійснювались атаки російських винищувачів по Україні. "Кожна одиниця техніки, і вертольоти і літаки, - це гарні новини для України. Це створює окупантам проблеми. Плюс, не забувайте ще льотчиків. Льотчики - це найцінніший здобуток, тому що пілота так просто не підготуєш, для цього потрібні роки", - сказав він в ефірі "Радіо НВ".

Читайте також: Шойгу вперше показали після заколоту "Вагнера"

Путін пообіцяв "вагнерівцям" право вибору

У відеозверненні Путін також запевнив, що виконає свою обіцянку: "вагнерівці" можуть укласти контракт із міністерством оборони РФ, повернутися додому або піти до Білорусі. Правителю Білорусі Олександру Лукашенку Путін подякував за внесок у "мирне вирішення ситуації".

Анонсуючи звернення Путіна, російські пропагандисти з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова стверджували, що заяви президента "визначать долю Росії”. Пізніше, після звернення, Пєсков назвав ці повідомлення "фейком".

Читайте також: Удар по іміджу Путіна: німецькі ЗМІ про заколот Пригожина

Путін порадився з Шойгу

Після публічного звернення Путін провів нараду з силовиками. На ній, серед інших, був присутній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, через якого ПВК "Вагнер" нібито почала свій заколот. За підсумком наради ніяких сенсаційних заяв не було. 

Пригожин у своєму першому коментарі щодо заколоту сказав, що завдання повалення режиму Путіна та захоплення влади не стояло перед ПВК "Вагнер", а це була "демонстрація" незгоди з рішеннями Шойгу. Він також заявив, що мирні жителі радісно зустрічали "вагнерівців" і багато з них досі пишуть слова підтримки, бо розчаровані, що ПВК зупинилася. "Вони бачили підтримку боротьби з бюрократією та іншими недугами, які сьогодні є в нашій країні", - сказав він.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у вівторок, 27 червня, вранці літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі. ЗМІ анонсували спілкування Лукашенка з пресою.

Читайте також: Пригожин у Білорусі: Литва вимагає терміново посилити східний фланг НАТО

Заколот Пригожина і контрнаступ ЗСУ: що кажуть на Заході?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

"Вагнерівці" у Ростові 24 червня

Заколот "Вагнера": Захід просив Україну не бити по РФ - CNN

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Франка-Вальтера Штайнмаєра зустрічають у Бішкеку

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Політика22 год. тому
Ukraine-Krieg | Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin | Abzug aus Bachmut

Заколот Пригожина і контрнаступ ЗСУ: що кажуть на Заході?

Заколот Пригожина і контрнаступ ЗСУ: що кажуть на Заході?

Політика24 год. тому02:24 хв.
Standbild aus TV-Beitrag "Drone warfare: A look at Ukraine's use of UAVs"

Чи допоможе штучний інтелект українцям виграти війну?

Чи допоможе штучний інтелект українцям виграти війну?

Конфлікти24 год. тому01:52 хв.
Акція протесту перед посольством РФ у Лондоні (травень 2022 року) проти зґвалтувань українських жінок російськими солдатами

Чому ФРН розслідує зґвалтування українки солдатами РФ

Чому ФРН розслідує зґвалтування українки солдатами РФ

Конфлікти26 червня 2023 р.
Рейв-толока на Чернігівщині

Село й техно: Як фанати рейву відбудовують Чернігівщину

Село й техно: Як фанати рейву відбудовують Чернігівщину

Культура25 червня 2023 р.
Обкладинка каталогу виставки on the road, зроблена харків'янкою Іриною

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

Суспільство24 червня 2023 р.
На головну сторінку