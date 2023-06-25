ISW: Заколот Пригожина підірвав силову монополію Путіна

Американський інститут вивчення війни вважає, що заколот ПВК "Вагнер" продемонстрував кілька критично слабких місць Кремля, завдасть значної шкоди путінській владі та російським військовим зусиллям в Україні.

Збройний заколот російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним продемонстрував одразу кілька критичних слабких місць Кремля та міністерства оборони РФ, пише американський Інститут вивчення війни (ISW ) у своєму огляді в неділю, 25 червня.

Образ Путіна похитнувся

Припущення про те, що заколот Пригожина був інсценований Кремлем американські аналітики вважають абсурдним. "Образ Путіна, який виступає на національному телебаченні з закликом припинити збройне повстання та попередженням про повторення революції 1917 року, а потім просить посередництва іноземного лідера для врегулювання повстання, матиме довготривалий вплив", - зауважують вони.

На їхню думку, швидке просування бойовиків "Вагнера" на Москву виявило слабкість російських силових структур і продемонструвало нездатність президента Росії Володимира Путіна своєчасно відбивати внутрішні загрози. Демонстрація того, наскільки "вражаючих результатів" може домогтися приватна військова компанія, ще більше підірвала силову монополію президента РФ, зазначають експерти Інституту.

Вони звертають увагу, що жителі Ростова-на-Дону, взятого "Вагнером" під контроль, не протестували проти їхніх дій, а іноді й вітали їх, що Кремль насилу встигав реагувати на мінливу ситуацію в інформаційному просторі, та що "явне здивування Кремля вчинком Пригожина не найкращим чином свідчить про службу внутрішньої російської розвідки - ФСБ".

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Вигода Лукашенка

"Те, що (правитель Білорусі Олександр. - Ред.) Лукашенко зіграв безпосередню роль в зупинці військового наступу на Москву, - принизливо для Путіна", - йдеться в огляді ISW.

Аналітики Інституту вважають, що Лукашенко може використати свою роль для досягнення таких цілей як відтермінування формалізації Союзної держави Росії та Білорусі або недопущення використання Путіним білоруських військ в Україні.

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Шанс для ЗСУ

За даними ISW з відкритих джерел, колона "Вагнера" налічувала близько чотирьох тисяч бійців і до 50 одиниць військової техніки: танків, бронетранспортерів, броньованих машин піхоти, реактивних систем залпового вогню "Град". Ймовірно, "вагнерівців" захищала від урядових літаків "парасолька протиповітряної оборони" - зенітно-ракетні комплекси "Панцир".

Бійцям "Вагнера", швидше за все, вдалося збити до семи гелікоптерів і один літак, що призвело до загибелі щонайменше 13 російських пілотів і військовослужбовців. Аналітики Інституту називають це "одним з найсмертоносніших днів для російських військово-повітряних сил під час війни в Україні".

Вони також завертають увагу, що дії "Вагнера" продемонстрували відсутність у Росії військових резервів у багатьох тилових районах. В ISW вважають, що заколот Пригожина, найімовірніше, завдасть значної шкоди путінській владі та російським військовим зусиллям в Україні, зокрема завдяки зниженню бойового духу російської армії, чим можуть скористатися Збройні сили України (ЗСУ).

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