У Києві бачать "вікно можливостей" у подіях в Росії

Заступниця міноборони України Ганна Маляр закликала ставитись до подій у РФ обережно та готуватися до будь-яких сценаріїв.

Збройний заколот російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним у РФ є неминучою деградацією російської держави та є для України "вікном можливостей". Про це у суботу, 24 червня, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у дописі в Telegram.

"Імперський похід за новими землями не може перекрити внутрішні проблеми в державі. Лише загострити. Що і відбувається", - написала вона. На її думку, політична криза у РФ була передбачувана та неминуча.

"Яку б державу вони не будували, в них все одно виходить "Гулаг", який рано чи пізно бунтує і ії розвалює", - вважає Маляр.

Водночас вона закликала ставитись до подій у РФ "обережно" і готуватись до будь-яких сценаріїв. "Тому, не розслабляємось. Працюємо далі на наше зміцнення та перемогу", - додала заступниця глави міноборони України.

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У Росії - збройний заколот

Ввечері п'ятниці, 23 червня, ватажок російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російська армія завдала удару по тилових таборах "вагнерівців", тому ПВК вирішила зупинити "зло, яке несе військове керівництво" РФ. За його словами, "це не військовий переворот, а марш справедливості".

Станом на ранок 24 червня Пригожин оприлюднив відео, на якому стверджує, що його бійці захопили штаб Південного військового округу РФ та інші адміністративні будівлі в Ростові-на-Дону. Зокрема, він переконує, що "вагнерівці" контролюють всі воєнні об'єкти в місті, в тому числі аеродром. "Ми сюди приїхали, ми хочемо отримати начальника генштабу і (міністра оборони Сергія. - Ред.) Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо Ростов і йдемо в Москву", - заявив Пригожин.

Генеральна прокуратура РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту, за якою йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. У Москві та Підмосков'ї запровадили режим контртерористичної операції "з метою припинення можливих терактів". Президент РФ Володимир Путін вранці у суботу випустив відеозвернення, в якому заявив про "удар у спину країні та народу" й "смертельну загрозу" для Росії. Він пообіцяв відповідальність "зрадників" та "жорсткі" дії, однак які саме - не уточнив.

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