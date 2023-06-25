Спроба заколоту в РФ: Пригожин погодився виїхати в Білорусь

ПВК "Вагнер" вийшла з Ростова-на-Дону. В Кремлі кажуть, що Євген Пригожин "піде в Білорусь", натомість справу проти нього закриють, а його бійців не будуть переслідувати.

Бійці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" покинули Ростов-на-Дону, в якому напередодні захопили військові об'єкти. Цю інформацію в ніч на неділю, 25 червня, підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Російські "опозиційні" ЗМІ поширюють відео, на яких видно, що жителі Ростова проводжали "вагнерівців" як героїв: аплодували їм, фотографувалися з ними, скандували "Вагнер!" і "Молодці!".

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков напередодні ввечері повідомив журналістам, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин "піде в Білорусь", натомість в РФ закриють проти нього кримінальну справу про організацію збройного заколоту. За словами Пєскова, бійці ПВК, які не брали участі в "заколоті", за бажанням підпишуть контракти з міністерством оборони РФ, а учасників "заколоту" не переслідуватимуть "з урахуванням їхніх заслуг на фронті" (на війні Росії проти України. - Ред.).

Перед цим з Пригожиним провів переговори правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який заявив, що вони домовились про гарантії безпеки для "вагнерівців". Пригожин погодився зупинити рух на Москву та повернути бійців "Вагнера" до "польових таборів".

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