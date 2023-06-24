Пригожину інкримінують організацію збройного заколоту в РФ

Євген Пригожин звинуватив міноборони РФ в ударі по ПВК "Вагнер" і пішов захоплювати адміністративні будівлі та воєнні об'єкти в Ростові. Російська влада закидає йому організацію збройного заколоту.

Ватажок російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин заявив увечері п'ятниці, 23 червня, що російська армія завдала удару по тилових таборах "вагнерівців", тому ПВК вирішила зупинити "зло, яке несе військове керівництво" РФ.

"Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться беззаконня", - заявив Пригожин, додавши, що "це не військовий переворот, а марш справедливості".

Міністерство оборони РФ заперечує удар по "Вагнеру".

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Справа проти Пригожина, обшуки в "ПВК Вагнер Центр"

Генеральна прокуратура РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту, за якою йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ закликала бійців "Вагнера" не підкорятися наказам Пригожина та затримати його.

Тим часом, за повідомленнями російських ЗМІ, у Санкт-Петербурзі силовики прийшли з обшуками в "ПВК Вагнер Центр".

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Захоплений штаб Південного військового округу у Ростові

У ніч на суботу, 24 червня, Пригожин заявив, що його бійці "перетнули у всіх місцях державні кордони" та, нібито не зустрівши опору з боку російських прикордонників, "входять до Ростова".

Вранці ватажок ПВК "Вагнер" оприлюднив відео, на якому стверджує про захоплення його найманцями штабу Південного військового округу РФ та інших адміністративних будівель в Ростові-на-Дону. Зокрема, він переконує, що "вагнерівці" контролюють всі воєнні об'єкти в місті, в тому числі аеродром.

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"Ми сюди приїхали, ми хочемо отримати начальника генштабу і (міністра оборони Сергія. - Ред.) Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо Ростов і йдемо в Москву", - сказав Пригожин.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про проведення "антитерористичних заходів" у російській столиці, "спрямованих на посилення заходів безпеки". У Підмосков'ї запровадили режим контртерористичної операції "з метою припинення можливих терактів".

У РФ нарікають, що ЗСУ "скористались провокацією Пригожина"

У міноборони РФ заявили, що Збройні сили України (ЗСУ), "скориставшись провокацією Пригожина з дезорганізації обстановки", зосереджують на Бахмутському напрямку підрозділи для наступу.

В Україні інформацію не коментують, а лише кажуть, що стежать за ситуацією.

У Кремлі тільки повідомили, що президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про ситуацію. Втім, ніяких офіційних заяв від нього не було. На "найближчий час" анонсоване звернення Путіна.

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