Полонений "вагнерівець" захотів у РДК: Пригожин підтвердив

Російський військовополонений з приватної військової компанії "Вагнер" відмовився повертатися до РФ перед процедурою обміну та захотів стати членом "Російського добровольчого корпусу".

Військовополонений росіянин з приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" перед процедурою обміну відмовився повертатися до РФ і виявив бажання стати членом "Російського добровольчого корпусу" (РДК).

"РДК" опублікував у Telegram пізно ввечері неділі, 11 червня, відео, на якому російським полоненим, яких везуть на обмін, пропонують стати бійцями цього формування. Один із них погоджується. Він представляється Владиславом Ізмайловим і каже, що раніше воював у ПВК "Вагнер".

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин підтвердив, що Ізмайлов прийшов у ПВК з Самарської колонії в РФ. За його словами, той потрапив до полону в листопаді 2022 року. Пригожин назвав його "зрадником" і виразив сподівання, що його "знайдуть та вб'ють у чесному бою".

Перед відео з Ізмайловим "РДК" повідомив про передачу російській стороні на кордоні Сумської області України та Бєлгородської області РФ бійців, які потрапили у полон біля Нової Таволжанки.

Раніше "РДК" пропонував губернатору Бєлгородської області РФ В'ячеславу Гладкову передати двох поранених російських полонених "як жест доброї волі з нагоди православного свята Трійця". Той спершу публічно погодився на зустріч, але згодом у "РДК" заявили, що він не прийшов, тому їх передадуть Україні для обміну.

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Обмін між Україною та Росією: 95 на 94

11 червня Україна повернула з російського полону ще 95 військовослужбовців. У списку воїни Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед них є захисники Маріуполя, зокрема "Азовсталі", та острова Зміїний, а також Чорнобильської атомної електростанції, донецького напрямку, в тому числі Бахмута, харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків.

У міністерстві оборони РФ заявили про повернення 94 військових.

Російським ПВК наказали підписати контракти з міноборони

10 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони", які воюють в Україні, мають до 1 липня укласти контракти з міноборони. "Добровольчими загонами" російська влада називає, зокрема, ПВК, у тому числі "Вагнер". Законом ПВК у Росії заборонені, тому чиновники називають їх "добровольчими загонами".



Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" цього не робитиме. Він вкотре звинуватив російські військові частини у неефективності через те, що "Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями".

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