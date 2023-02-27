Чи готовий Пригожин кинути виклик режиму Путіна?

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин за останні кілька місяців став публічною фігурою та різко збільшив свою впізнаваність серед населення. Які шанси, що невдовзі він становитиме загрозу для режиму Путіна?

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер", відомої закордоном як Wagner Group, Євген Пригожин став однією з найпомітніших фігур у війні Росії проти України. Його жорстка та безпрецедентна критика російського військового командування призвела до того, що його почали розглядати як потенційну загрозу для президента Володимира Путіна. Але чи справді він настільки впливовий, яким може здаватися?

ПВК "Вагнер" сумно відома своєю брутальністю та жорстокою тактикою у боях. Вона також продемонструвала свою жорстокість поза полем бою у відеозаписах ймовірних страт своїх бійців-дезертирів. Кувалда стала символом ПВК "Вагнер" після того як, за наявними повідомленнями, цей інструмент торік був використаний для страти перебіжчика.

"Показова брутальність є частиною того, що пропонує Пригожин. Що б це не було - інсценування, тролінг чи захоплююча постановка - це частина рекламної кампанії, яка пропагує культ насильства", - пише у виданні "Новая газета" старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Андрій Колесніков.

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Шлях з тюрми до хот-догів і "кухаря Путіна"

Як повідомляється, Пригожин народився 1 червня 1961 року в Санкт-Петербурзі, тодішньому Ленінграді. 20-і роки свого життя він провів у радянській в'язниці, де відсидів дев'ять років за пограбування та шахрайство. Звільнення з в'язниці та розпад Радянського Союзу вивели Пригожина на шлях підприємництва. Він почав із візків для хот-догів у своєму рідному місті, а згодом перейшов до більших проєктів, таких як відкриття модного ресторану у Санкт-Петербурзі, який став центром для російської еліти, включаючи тодішнього заступника мера Володимира Путіна.

"Кухар Путіна" може затіяти власну гру, що стане "головним болем" для Кремля, кажуть аналітики Фото: Misha Japaridze/AP/picture alliance

Завдяки тісним зв'язкам із політичними елітами бізнес Пригожина розростався після того, як Путін став президентом. Його кейтерингова компанія Concord, заснована в 1990-их роках, отримала ексклюзивні та вигідні державні контракти на протокольні обіди, включаючи церемонію інавгурації Путіна та візит президента США Джорджа Буша до Санкт-Петербурга. Завдяки цим контрактам Пригожин дістав назвисько "кухар Путіна". Однак сферою громадського харчування Пригожин не обмежився.

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Втручання у вибори та сумнівні військові послуги

Нещодавно Пригожин зізнався, що саме він стоїть за "Агентством інтернет-досліджень", більш відомим як петербурзька "фабрика тролів". За даними ФБР, ця контора розгорнула широку кампанію з дезінформації, щоб вплинути на результати виборів президента США в 2016 році. Раніше ці звинувачення рішуче відкидали Пригожин і його адвокати, які позивалися у суді проти журналістів, що писали про зв'язки Пригожина з російською "фабрикою тролів".

У 2014 році Пригожин створив приватну військову компанію "Вагнер". Як і у випадку з "фабрикою тролів", він довго заперечував будь-яку причетність до ПВК аж до вересня 2022 року, коли таки зізнався, що саме він її заснував.

Незалежна російська оглядачка Олександра Прокопенко розповіла DW, що група найманців Пригожина надавала "сірі" послуги Путіну. "Він полегшував життя своєму начальнику і найближчому оточенню в тих регіонах, де вони не хотіли публічно "світитися", - сказала Прокопенко. "Наприклад, у Донецькій та Луганській областях України, а також в Африці та Сирії, де найманці "Вагнера" не лише брали участь у бойових діях, а й охороняли деякі нафтові об'єкти".

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"Вагнерівці" проти російської армії

Найманці "Вагнера" вперше почали діяти в Україні в 2014 році, коли допомагали підтримуваним Росією сепаратистам незаконно анексувати Кримський півострів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року здатність ПВК "Вагнер" досягати успіхів у запеклих боях на сході України стала важливим військовим активом для Кремля. Минулого місяця угруповання оголосило про взяття під контроль українського міста Соледар. Це вважають одним із небагатьох з початку війни здобутків Москви.

Ефективність "вагнерів" та їхнє зростаюче значення на полі бою дозволили Пригожину розпочати кампанію ганьбування проти високого військового начальства Росії.

У листопаді 2022 року в Санкт-Петербурзі відкрився "Вагнер-центр" Фото: Igor Russak/REUTERS

На тлі громадського обурення через відсутність боєприпасів для російських солдатів, Пригожин звинуватив військове керівництво в некомпетентності. У семихвилинному аудіозверненні 20 лютого Пригожин закинув російському військовому командуванню "державну зраду" через те, що його найманців не забезпечують боєприпасами. "Я не можу вирішити цю проблему, незважаючи на всі мої зв'язки та контакти", - поскаржився він, додавши, що від нього вимагають "вибачитися та підкоритися", щоб забезпечити своїх боєприпасами. Міноборони РФ відкинуло звинувачення Пригожина, заявивши, що подібні заяви "абсолютно не відповідають дійсності".

Днем згодом у відповідь Пригожин оприлюднив ще одне аудіозвернення, в якому заявив, що дії військових "рівнозначні просто плювку в бік "Вагнера".

Пригожин також піддавав критиці міністра оборони РФ Сергія Шойгу та генерала Валерія Герасимова, який відповідав за модернізацію армії. В одній зі своїх останніх критичних заяв він звинуватив російську військову бюрократію у невдалих спробах захопити Бахмут, за який вже кілька місяців ідуть запеклі бої, що супроводжуються значними втратами серед росіян, але також і серед українців. "Бахмут був би взятий до Нового року, якби не наша жахлива військова бюрократія... і палиці, які щодня ставлять у колеса", - сказав Пригожин російським державним ЗМІ.

За словами Колеснікова, в російській автократичній системі тільки Путін має право на критику військових. "Пригожин потрібен Путіну для того, щоби приструнювати генералів", - каже він і додає, що "таким чином Путін врівноважує різні фігури, нацьковує одне на одного, стежить за тим, щоб жодна з цих фігур не ставала занадто сильною".

Незважаючи на критику Пригожиним військових чиновників, раніше в січні російський президент підвищив Герасимова, зробивши його головнокомандуючим війни в Україні. Цей крок, на думку аналітиків, засвідчив обмежений вплив пригожинської риторики на ухвалення рішень Путіним.

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"Головний біль для Кремля"

Пригожин, який в минулому уникав об'єктивів телекамер, тепер став обличчям війни Росії проти України. Його публічність, що постійно зростає, породила припущення про можливі політичні амбіції. За даними незалежного російського ресурсу "Медуза", Пригожин планував заснувати патріотичний консервативний рух, який згодом мав перетворитися на політичну партію - ідея, від якої він публічно "відхрещувався".

Як написала Тетяна Становая у статті для Фонду Карнегі за міжнародний мир, політичні амбіції Пригожина можуть зіпсувати його відносини з Кремлем. "Кураторам не подобається політична демагогія лідера ПВК, нападки на офіційні інститути, спроби тролити Кремль погрозами створити політичну партію… Це для них суцільний головний біль".

Бажання Кремля посилити контроль над Пригожиним проявилося в тому, що його позбавили права вербувати засуджених, які, за даними Ради національної безпеки США, становлять 80 відсотків складу ПВК "Вагнер". Днями в інтерв'ю російським "воєнкорам" і державним ЗМІ він визнав, що після цього роль ПВК "Вагнер" у військових потугах Росії стане меншою.

Враховуючи покладені на нього обов'язки, єдиний шлях Пригожина - йти в політику, каже Колесніков. "Однак Путін не хоче виводити його в правове поле, що означало б посилення його як політика", - сказав оглядач у розмові з DW і додав, що "поки Володимир Путін здатний тонко контролювати політичні сили, він може в потрібну мить вилучити фігуру Пригожина з шахової дошки і повернути його на своє звичне місце - в залаштункову політику".