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Бахмут, 16 лютого 2023 року
Бахмут, 16 лютого 2023 рокуФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

РФ навряд чи захопить Бахмут до 24 лютого – ISW

Анастасія Шепелева
3 год. тому

На думку аналітиків, війська РФ, схоже, не прискорюють темпи просування навколо Бахмута, тож навряд чи досягнуть мети окупувати місто до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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Російські війська навряд чи захоплять Бахмут, що на Донеччині, до річниці повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому в ніч на 17 лютого. Як наголошують аналітики ISW,  схоже, що російські війська не прискорюють темпи просування поблизу міста.

"Українські сили завжди можуть вирішити, що втрати, пов'язані з утриманням Бахмута, занадто високі, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили і керівництво продовжують показувати, що вони мають намір утримувати його", - зауважують аналітики.

Натомість, на їхню думку, війська РФ можуть здійнити ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, "щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальні військові успіхи і далі вислизають від російських військових".

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська мають намір захопити Бахмут до 24 лютого, щоб відзначити першу річницю вторгнення в Україну, а також планують провести масовану серію ракетних ударів.

Пригожин сподівається на захоплення Бахмута до березня-квітня

Водночас керівник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин очікує, що найманці групи оточать Бахмут до березня або квітня, йдеться в аналізі ISW.

"Прагматичні оцінки Пригожина щодо російського просування в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж ті, що прогнозують швидке просування російських військ", - вважають аналітики.

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РФ навряд чи захопить Бахмут до 24 лютого – ISW

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