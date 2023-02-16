РФ готує масовану ракетну атаку на 23-24 лютого – Данілов

За словами секретаря РНБО, Росія готує нову масовану ракетну атаку, яка може статися 23-24 лютого. Водночас він закликав спокійно до цього ставитися та запевнив, що Україна готова до цього.

Росія готує нову масовану атаку до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, втім сили оборони готові, заявив у четвер, 16 лютого, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у ефірі національного телемарафону.

"Вони (російські війська. - Ред.) готуються і будуть намагатися саме на 23, 24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитись, більш того, ми до цього готові", - запевнив Данілов.

Він наголосив, що в Україні вже розуміють, якими бувають подібні атаки, коли на територію країни летіло 115-120 ракет. Секретар РНБО закликав українців зберігати максимальний спокій та висловив переконання, що на хід війни це не вплине, а влітку "ми будемо бачити іншу картину на фронті та інших ділянках".

"Вона (Росія. – Ред.) буде демонтована у тому вигляді, в якому вона наразі є, - зазначив секретар РНБО. - Пройдемо і 24 лютого, як достойно пройшли 24 лютого 2022 року... Нас готували до так званої партизанської війни, ми казали, що такого ніколи не буде, ми не підемо зі своєї землі й ми це довели всьому світу".

Данілов: РФ змінює тактику ударами вночі

Коментуючи нічну атаку РФ, Данілов зазначив, що Росія намагається змінити ситуацію у протистоянні, тому, зокрема, її війська починають використовувати інші засоби, наприклад, літальні об'єкти. Він запевнив що вони не несуть прямої загрози, але відволікають українські сили оборони.

"На цих об'єктах можуть бути прилаштовані різні речі, які можуть бути небезпечними, тому наші військові супроводжують ці об'єкти в повітрі над нашою територією", - розповів Данілов. Окрім того, за його словами, РФ і далі буде використовувати тактику саме нічних обстрілів території України.

Атака в ніч на 16 лютого

Зокрема, на передодні у небі над Україною були зафіксовані повітряні кулі з кутовими відбивачами, які використовувалися, ймовірно, аби виявити чи відволікти українську ППО. Після цього, вночі 16 лютого, РФ запустила по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, половину з яких збили українські сили ППО. Однак частина ракет Х-22 все ж досягла своїх цілей. "Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - пояснили у командуванні Повітряних сил України.

Водночас, як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, під час атаки РФ використовувала також і дрони, є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Внаслідок ракетного удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині загинула 79-річна жінка. Ще двоє людей загинули у селі Зміївка Бериславського району на Херсонщині - російська ракета влучила в їхній будинок.