Нова атака РФ: ППО збила половину ракет, одна жінка загинула

Росія вночі знову атакувала Україну, запустивши 32 ракети. Половину з них збили ППО, втім є влучання в кількох регіонах. Одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень у Павлограді на Дніпропетровщині.

Вночі 16 лютого війська РФ випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, 16 з них збили. Про це повідомляється на сторінці у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, війська РФ застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 з двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, вісім крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - йдеться у повідомленні командування.

Водночас, як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, під час атаки російська сторона використовувала також і дрони, є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. "Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - написав Єрмак у Telegram.

У Павлограді одна загибла, семеро поранених

Зокрема, сили ППО збили дві ракети типу "Калібр" над Херсонською областю, ще шість - над Миколаївською, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. На території цієї області влучань не зафіксовано, зазначив він у Telegram.

Ще п'ять ракет було збито над Дніпропетровщиною, шоста розірвалася у повітрі. Ще одна ракета була ліквідована над Запорізькою областю, повідомляється на сторінці Повітряного командування "Схід" у Facebook.

Внаслідок ракетного удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині загинула 79-річна жінка. За попередніми даними, ще семеро людей зазнали поранень, двох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також внаслідок удару було пошкоджене промислове підприємство, зройновано сім приватних будинків, ще 30 - понівечено, написав він у Telegram.

Також вночі було зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Жертв чи постраждалих немає, пожежу, яка сталася внаслідок влучання, загасили, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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